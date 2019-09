Quali nomi girano come ministri per il Conte bis

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perché la carica di secondo nel2 è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per sè in virtù del fatto che i Cinque Stelle, proprio con, hanno già ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio. ma nelle ultime ore si è fatto più forte il pressing su Nicola Zingaretti perché non si faccia saltare il tavolo per una casella. Prima Andrea Marcucci con una intervista su un quotidiano, poi Dario Franceschini e infine Paolo Gentiloni fanno appello alla "generosità" per andare avanti. Tradotto: non impuntiamoci sul vicepremier e facciamo nascere il governo. Un pressing interno su Nicola Zingaretti e sui dirigenti a lui più vicini che, fino all'ultimo, stanno tentando di non cedere all'ennesima richiesta ...

TNannicini : Vogliamo parlare di contenuti e non di nomi (senza i quali i contenuti però vanno da poche parti)? Ecco un thread c… - FrancescoTedes2 : RT @santegidionews: Ogni primo lunedì del mese preghiamo per chi è malato e nella sofferenza. Si raccoglierrano i nomi dei malati per i qua… - santegidionews : Ogni primo lunedì del mese preghiamo per chi è malato e nella sofferenza. Si raccoglierrano i nomi dei malati per i… -