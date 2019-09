Presa Diretta al via la nuova stagione preceduta da Indovina chi viene a cena

PresaDiretta - anticipazioni puntata 2 settembre 2019 : Sarà Rai3 la prima rete della tv pubblica a riaccendersi in prime time in occasione della stagione 2019-20: alle 21.45 torna con la 21esima edizione PresaDiretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.Un ritorno che si preannuncia diverso dai precedenti, soprattutto per la durata: la trasmissione, in onda per sette puntate, durerà fino a mezzanotte, andando dunque a coprire anche ...

DIRETTA/ AlbinoLeffe Pro Patria - risultato 1-1 - streaming video : inizia la riPresa : DIRETTA AlbinoLeffe Pro Patria streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita di Bergamo, per la seconda giornata nel girone A di Serie C.

Presa Diretta - la nuova edizione in tv su Rai 3 da lunedì 2 settembre : "Presa Diretta" torna in tv su Rai 3 da lunedì 2 settembre, alle ore 21:15 circa. Il nuovo ciclo della trasmissione sarà composto da sette appuntamenti che saranno mandati in onda ogni lunedì sera. In ogni puntata il confermato conduttore Riccardo Iacona affronterà argomenti dell'agenda politica, temi di attualità, urgenze sanitarie e i più pressanti fatti sociali quali l'immigrazione e la disoccupazione. Chiaramente non mancheranno all'appello ...

PresaDiretta indaga su Ong e gioco d’azzardo. Iacona si allunga fino a mezzanotte : Riccardo Iacona Innovazione, scienza, medicina, ambiente. Ma anche politica. Nella nuova stagione, che avrà inizio lunedì 2 settembre alle 21.45, PresaDiretta, non si infilerà nel dibattito parlamentare in senso stretto ma affronterà comunque temi politici. Uno tra tutti: le Ong. Nei sette nuovi appuntamenti di prima serata, il programma di Rai3 condotto da Riccardo Iacona indagherà anche sulla manovra economica d’autunno e sui conti ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminati Fabbiano e Sonego. ImPresa Townsend contro Halep : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Antonio Esposito e Maria Centracchio per l’imPresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo day 1 – Riepilogo day 2 – Riepilogo day 3 – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in programma alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in Giappone. Le prime tre giornate di gare hanno regalato grande spettacolo e moltissime emozioni ma ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Fabbiano firma l’imPresa! Avanzano Sonego e Berrettini al secondo turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

Alberto Matano - sorPresa in diretta al Tg1 : «Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale - grazie a tutti» : Alberto Matano saluta il Tg1. Il noto conduttore del telegiornale delle ore 20 di Rai 1 stasera al termine della conduzione ha salutati tutti con una frase sibillina: “Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale, arrivederci a presto e grazie a tutti”. Il giornalista molto amato dal pubblico ha salutato così tutti gli spettatori. Su twitter subito molti si sono chiesti quale sia la nuova avventura che aspetta Alberto ...

Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live : Roma riPresa due volte dal Genoa! : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite. Nella prima giornata la Roma sta pareggiando contro il Genoa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Andata playoff : la sorPresa Krasnodar - diretta gol live : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: comincia oggi si completa l'Andata dei playoff 2019-2020, gli orari degli incontri in calendario, mercoledì 21 agosto,.