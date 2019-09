Prendiamo posizione L' appello di Lukaku contro i cori razzisti di Cagliari

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) "Nell'ultimo mese diversi giocatori sono stati vittime di abusi. Il calcio è un gioco in cui tutti dovrebbero divertirsi, non dobbiamo accettare alcuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che le Federazioni di tutto il mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!". In un messaggio su Instagram l'attaccante belga dell'Inter Romelu Lukaku, risponde così aidi cui è stato bersaglio ieri sera durante il match contro il. Visualizza questo post su Instagram ...

Moixus1970 : RT @Agenzia_Italia: 'Prendiamo posizione'. L'appello di #Lukaku contro i cori razzisti durante #CagliariInter - discoradioIT : RT @Agenzia_Italia: 'Prendiamo posizione'. L'appello di #Lukaku contro i cori razzisti durante #CagliariInter - Agenzia_Italia : 'Prendiamo posizione'. L'appello di #Lukaku contro i cori razzisti durante #CagliariInter -