Politica italiana | guarda a sud La Tunisia ti sia di esempio

Crisi Politica - il silenzio assordante della Chiesa italiana : La Chiesa italiana è arrivata decisamente impreparata alle elezioni europee e ora rischia di ripetersi qualora si votasse a breve per le politiche. Già nei giorni dell’approvazione del decreto sicurezza bis si è notato un insolito silenzio da parte delle gerarchie ecclesiastiche, rotto soltanto da sporadici, quanto inefficaci, segni di disapprovazione, mentre il leader della Lega continua a usare in modo improprio i simboli religiosi tra ...

Politica italiana in lutto - morto l’ex ministro : stroncato da un malore in spiaggia : È morto improvvisamente il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni. L’uomo aveva 76 anni e nell’aprile del 2018 era diventato presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit. È stato un banchiere, un economista e un politico italiano. Nel 1967 era entrato a far parte della Banca d’Italia, per la quale aveva lavorato anche al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca centrale europea. Era membro del Consiglio di ...

La Politica italiana - incapace di chiudere i conti e rigenerarsi : Alla fine la Tav si farà, o così sembra. Con una diretta Facebook, il premier Giuseppe Conte ha sottolineato che sono mutate le condizioni rispetto al marzo scorso, quando si era detto contrario alla grande opera. “L’Europa si è detta disponibile ad aumentare il finanziamento. Per la tratta nazionale l’Italia potrebbe beneficiare del finanziamento del 50 per cento. Ulteriori finanziamenti saranno disponibili grazie all’impegno ...

Il “partito di Bibbiano” è uno dei momenti più bassi della Politica italiana : “E allora Bibbiano?”. È il tormentone dell’estate 2019, la risposta che si presta a tutto, che si parli di fiscalità, migranti, Europa, calcio o spettacolo. Basta trovarsi in difficoltà davanti al proprio interlocutore, a quel punto sarà sufficiente tirare fuori l’indagine sul presunto traffico di minori nel comune emiliano, per ricordarci che c’è chi se la passa peggio, ovvero il Pd – almeno a quanto dicono i nostri rappresentanti di ...

Ghali duetta con Stormzy in Vossi Bop e si scaglia contro la Politica italiana (audio - testo e traduzione) : Nella nuova versione di Vossi Bop Ghali duetta con Stormzy e propone la sua invettiva contro la politica italiana. Il brano originale, pubblicato ad aprile dal rapper britannico, è contenuto nella seconda prova in studio in prossima uscita ed è stato rilanciato oggi, 19 luglio, con la collaborazione del rapper milanese. Ghali, recentemente, ha pubblicato i singoli Turbococco e Hasta La Vista e ha partecipato alla ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella Politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Mosca : no ingerenze in Politica italiana : 20.36 "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi" ed è "ridicolo" muovere accuse in base a un file audio "con qualcuno che, da qualche parte, parla russo". Lo ha detto una fonte diplomatica russa, a proposito della registrazione di una presunta trattativa per un finanziamento russo alla Lega. "E' molto difficile commentare quando non si hanno dati", dichiara la fonte. "E' necessario capire chi siano ...