Più vicino il secondo lancio di Samsung Galaxy Fold | via alle pre-registrazioni negli

Calciomercato Inter - Icardi sempre Più vicino al Paris Saint-Germain : gli aggiornamenti : L’attaccante argentino pronto a dire sì al trasferimento al Paris Saint-Germain, prima però vuole rinnovare il suo contratto con l’Inter Procede in maniera spedita la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, l’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, chiedendo però prima il rinnovo con la società nerazzurra. Lapresse Secondo Sky Sport, Wanda Nara sta lavorando in ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki. Nadal avanti di due set - Più tardi Berrettini. Andujar vicino a chiudere il suo match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Break e controbreak nel terzo set fra Andujar e Bublik: ora il punteggio è sul 2-1 per il polacco, ma lo spagnolo potrà servire per mettere a posto le cose. 21.46 Zverev e Bedene si sistemano sull’1-1 in questo inizio di secondo set. 21.43 SET Nadal – Lo spagnolo non sbaglia e si porta a casa anche il secondo parziale: ora è in vantaggio 6-3, 6-4. 21.42 Isner e Cilici sono ...

Primo volo della Starhopper di SpaceX : Marte è Più vicino : Giornata di successi per la compagnia spaziale privata americana SpaceX che fa capo al miliardario Elon Musk, patron di Tesla. In Texas, "Starhopper", prototipo della parte inferiore dell'astronave "Starship", destinata a portare l'uomo su Marte, ha effettuato con successo un volo test per valutarne la stabilità e la capacità di atterrare autonomamente con il motore principale dei sei di cui sarà dotata in configurazione finale. "Starhopper" si ...

Neymar Più vicino al Barcellona : possibile offerta da 170 milioni al Psg : È sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, considerando la sua volontà di lasciare la sua attuale società, volontà dichiarata già da diverso tempo: parliamo ovviamente di Neymar, che non vuole più rimanere al Paris Saint Germain e starebbe considerando diverse possibilità pur di lasciare Parigi. Come è noto però il 'sogno' del brasiliano sarebbe quello di ritornare a Barcellona, dove ha disputato le sue migliori stagioni a ...

Trapianti - firmato decreto sulla donazione degli organi : ora silenzio-assenso Più vicino. Aido : “Passo atteso da 20 anni” : “Dopo 20 anni, abbiamo finalmente sbloccato un passaggio fondamentale”. Nel giorno delle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Sanità Giulia Grillo ha annunciato l’approvazione del decreto che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo Trapianti (Sit). Il testo contiene anche disposizioni sul Registro nazionale dei donatori di cellule per la procreazione assistita eterologa e ...

Serie A - canale Dazn su Sky per vedere tutte le partite? L'accordo sembra Più vicino : Qualcosa potrebbe cambiare per i calciofili. Secondo quanto hanno scritto La Repubblica e Milano Finanza, infatti, si starebbe lavorando ad un accordo tra Sky e Dazn per la creazione di un unico canale tv satellitare che permetta agli abbonati la visione delle partite di Serie A previste attualmente in esclusiva sulla piattaforma sportiva di streaming e on demand. Serie A 2019-2020 in diretta su ...

Donazione di organi - Più vicino il silenzio-assenso grazie al nuovo regolamento sui trapianti : Aumentare il numero dei donatori di organi, facendo sì che a essere esplicitato non debba essere l’assenso al prelievo ma la propria contrarietà: l’applicazione del principio del silenzio-assenso è oggi più vicina grazie alla firma del decreto del ministero della Salute che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo trapianti (Sit).“Dopo 20 anni, abbiamo finalmente sbloccato un ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery è Più vicino che mai : la situazione : “Franck Ribery è a un passo dalla Fiorentina“. Si apre così l’articolo della Gazzetta dello Sport. L’ex stella del Bayern Monaco, che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissimo dai viola, non è mai stato tanto vicino. Dopo una richiesta iniziale sull’ingaggio ritenuta esorbitante, le parti si sono avvicinate. Anche grazie… alla moglie. Sì, la signora Wahiba, consorte del francese, come riferisce ...

Juventus - Higuain sembra Più vicino alla conferma : La Juventus è pronta a mettersi al lavoro per il debutto nella Serie A 2019/2020 che avverrà a Parma sabato 24 agosto alle ore 18:00. La settimana seguente sarà già tempo di big-match contro il Napoli, e questo sarà certamente un primo esame importante per verificare se la squadra ha già assimilato le idee di gioco del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Nel frattempo si attendono novità sul fronte mercato, con diversi giocatori che sarebbero in ...

Open Arms dice no ad Algeciras. La Spagna offre un porto Più vicino : Open Arms respinge l'offerta del premier spagnolo a interim, Pedro Sanchez, di recarsi al porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti a bordo. Secondo fonti del governo iberico, Madrid avrebbe quindi offerto all'imbarcazione un porto più vicino. E la Guardia Costiera italiana, fa sapere il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è disposta a scortare la nave Ong fino alla nuova destinazione. Un portavoce ...

Open Arms - la Spagna offre porto Più vicino di Algeciras dopo il no della ong. Toninelli : “Guardia costiera pronta a scortarli” : La Spagna tende la mano ad Open Arms per due volte in un giorno. “Se Algeciras è troppo lontana, offriamo il porto più vicino”. Tecnicamente Palma de Maiorca – anche se non ci sono notizie ufficiali in merito – distante 560 miglia nautiche dall’isola siciliana, contro le 950 miglia della cittadina vicina a Gibilterra. Circa 2-3 giorni di navigazione contro i 5-6 dello stretto. “Spero che il comandante non si ...

Crisi di governo : Conte prepara il discorso per il Senato - addio a Salvini Più vicino : Il premier Giuseppe Conte sta preparando il discorso che pronuncerà tra pochi giorni in Senato e in molti sono certi che "dirà addio" al leader leghista Matteo Salvini. La rottura, a questo punto, pare insanabile: Salvini, che nemmeno una decina di giorni fa chiedeva "pieni poteri" agli italiani, potrebbe ritrovarsi senza governo e senza elezioni. Di Maio, infatti, non ha voluto cogliere i segnali di pace lanciati dall'ormai ex alleato e i ...

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa Più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Dybala Juventus - PSG Più vicino : Neymar verso la Spagna : ?Dybala Juventus – Nuova svolta nell’affare Neymar-Dybala che coinvolge il giro di attaccanti di mezza Europa. Bomba’ dalla Spagna! Secondo ‘El Chiringuito Tv’ il ritorno di Neymar al Barcellona è molto vicino. Dybala Juventus, addio vicino L’addio del brasiliano al Paris Saint-Germainpotrebbe accelerare il passaggio di Paulo Dybala, molto stimato dal ds dei parigini Leonardo, […] More