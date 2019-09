Pensioni | Q100 | per Salvini l' abolizione della misura è una truffa

Pensioni - Padoan su Q100 : 'Per una maggiore stabilità - lasciar tramontare la misura' : "L'ipotesi di non cancellare Quota 100 e lasciarla morire alla sua scadenza naturale darebbe un'importante stabilità al programma di Governo", lo ha spiegato l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, dimostratosi abbastanza fiducioso sulla nuova alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Come ormai noto, tra i punti del programma del nuovo Governo giallo-rosso, figura l'eliminazione del sistema della Quota ...

Pensioni - si discute sulle misure della Lega - Durigon : 'Siamo fiduciosi su Q100' : "Non siamo riusciti a capire quali saranno le intenzioni del Presidente sulla questione dell'immigrazione, su Quota 100, su altri provvedimenti come l'autonomia". Lo ha spiegato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon a margine dell'incontro tenutosi nella Sala dei Busti di Montecitorio dove era presente anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni. Quota 100 potrebbe essere rivista Come riporta l'agenzia di stampa ...

Pensioni : Q100 non basta - Brambilla lancia uscita a 64 anni : "Una flessibilità in uscita è necessaria, ma soprattutto occorre concludere il ciclo delle riforma dando certezza a tutti i cittadini con regole semplici e valide sia per i retributivi, misti e contributivi puri", lo ha spiegato il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali molto vicino alla Lega Alberto Brambilla che, in vista della formazione del nuovo esecutivo ha espresso le sue opinioni sulla Quota 100. Dichiarazioni che ...

Pensioni : con l'accordo di governo PD-5S - occhi puntati su Q100 - quota 41 e opzione donna : Sono ore decisive per la formazione del governo giallo-rosso e per gli inevitabili riverberi sul delicato tema della riforma previdenziale. A meno di un anno dall'introduzione delle nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100, il cantiere Pensionistico potrebbe infatti trovarsi davanti ad una nuova rivoluzione, con un possibile dietrofront sul principale meccanismo di flessibilità avviato dal precedente esecutivo. Un cambiamento di paradigma ...

Pensioni : l'Ape Sociale potrebbe sostituire Q100 con il nuovo governo : Riferendosi all'allargamento dei lavori e gravosi, la responsabile del welfare per il Partito Democratico Luisa Gnecchi, in vista delle nuove consultazioni che si terranno nella giornata di domani che dovrebbero portare alla formazione di un nuovo governo, ha dichiarato che si tratta di "Un intervento quest'ultimo che potrebbe prendere forma sulla base delle indicazioni dell'apposita Commissione tecnico-scientifica previsto dall'ultimo governo ...

Pensioni : Q100 a rischio con l'accordo Pd-M5S : Il meccanismo di Quota 100 tanto amato da migliaia di lavoratori italiani potrebbe saltare. Con l'eventuale accordo fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, infatti, la misura in campo previdenziale tanto sbandierata dalla Lega potrebbe essere cancellata. Il Governo giallo-rosso punta al salario minimo Cosa assai diversa, invece, per quanto riguarda il salario minimo sul quale potrebbe scattare l'accordo nei prossimi giorni. Inoltre, ...

Pensioni : Q100 - per Durigon con la misura della Lega cala la disoccupazione : "Con Quota 100 la disoccupazione è in calo e chi lo nega mente", lo ha spiegato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon dopo le recenti stime diramate dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro che affermano il mancato ricambio generazionale che il meccanismo delle quote non garantisce. Il turn over si concretizzerà solo nei settori specializzati Difatti, stando a quanto affermato dal quotidiano "Il Messaggero", il ...

Riforma Pensioni : Q100 - 11 mila dipendenti della PA in uscita da agosto : "Il problema nella Pubblica Amministrazione consiste nel turn over difficile, visto che un qualsiasi concorso richiede almeno un anno per giungere a conclusione", lo ha spiegato il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps Guglielmo Loy che ricopre anche il ruolo di segretario confederale della Uil. Difatti, a partire da agosto, dovrebbero scattare i primi pensionamenti fra i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno ...

Pensioni anticipate e Q100 - Loy (Uil) : 'Inizia l'ondata - problema turn over' : Nelle ultime ore si sono diffusi i dati aggiornati sui primi pensionamenti anticipati tramite la quota 100 all'interno della pubblica amministrazione. Un settore che potrebbe essere toccato in modo sensibile dalle uscite soprattutto per quanto concerne il ricambio generazionale e la garanzia di continuità del servizio in favore dei cittadini. Non stupisce quindi che da parte dei sindacati emerge preoccupazione rispetto al fatto che il meccanismo ...

Pensioni anticipate - Di Maio su Q100 : 'Una crisi di governo ora è assurda' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico e si prospettano come temi chiave nel confronto istituzionale (ed in quello indiretto con i cittadini) per la discussione sulla caduta del governo. A conferma di ciò ci sono le numerose prese di posizione emerse nelle ultime ore tra le due differenti aree del governo uscente, nonché con le forze di minoranza. In tal senso può essere letto anche un ...

Riforma Pensioni : Q100 - Landini : 'Risolvere i problemi delle donne e dei giovani' : "Quota 100 non ha risolto i problemi della Fornero soprattutto per donne e giovani, occorre poi risolvere definitivamente il problema degli esodati", sono le parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha chiesto un nuovo tavolo di confronto con il Governo giallo-verde al fine di discutere molti temi in materia previdenziali rimasti aperti in vista dell'inizio dei lavori per la nuova Legge di Stabilità. Quota 100 è una misura ...

Pensioni - allarme Anci su Q100 : 'Rischio caos piccoli comuni per mancanza di turn over' : Continua a far discutere l'introduzione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che consente in via sperimentale per il triennio in corso (cioè fino al 2021) ai lavoratori di ottenere l'accesso all'Inps una volta maturati almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha parlato come esponente dell'Anci (l'Associazione Nazionale dei ...

Pensioni flessibili e Q100 - Durigon su coperture : 'Troveremo una soluzione' : Torna a riaccendersi il dibattito sulla riforma previdenziale e sulle coperture destinate a garantire gli interventi governativi di flessibilizzazione nell'accesso all'Inps. A chiarire la posizione dell'esecutivo in merito alla Quota 100 e agli altri provvedimenti in corso d'approvazione è stato il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon durante la propria partecipazione alla trasmissione televisiva "In Onda" del canale La7. Dal governo si ...

Riforma Pensioni : Q100 in prevalenza maschile - calano le uscite anticipate : Ammontano a circa 240 mila il numero delle domande presentate al fine di beneficiare dell'agognato pensionamento con Quota 100, Opzione Donna e uscita anticipata. Solo circa 155 mila istanze sono state prodotte da tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per la famigerata Quota 100, ovvero, 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Circa 72 mila istanze per i pre-pensionamenti Stando a quanto riporta il ...