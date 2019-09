Pensioni anticipate | Landini Cgil su Quota 100 | ' Discrimina le donne'

Pensioni anticipate - Borgonzoni (Lega) su Conte : 'Non ha detto che non toccherà quota 100' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico, diventando ancora una volta oggetto di discussione nello sviluppo delle recenti consultazioni. Il tema è emerso nuovamente proprio questa mattina, durante l'incontro a Montecitorio tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i rappresentanti della Lega Nord. Alla riunione non era presente il leader del partito Matteo Salvini, che ha delegato ai ...

Pensioni anticipate : senza quota 100 e Q41 dal 2022 si dovrà attendere uscita a 67 anni : Eliminare la pensione anticipata a quota 100, o rimodularla dandone validità fino a tutto il 2020, comporterebbe l'allontanamento dall'uscita da lavoro di molti contribuenti, costretti ad attendere la pensione di vecchiaia. Ma lo stesso scenario si presenterebbe anche se non venisse superata la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero dal momento che la quota 100, come misura sperimentale, ha una durata limitata al 2021: un lavoratore di 62 anni, ...

Pensioni : ipotesi rimodulazione quota 100 e sperimentazione uscite anticipate dai 63 anni : Arrivano le prime ipotesi di superamento o di rimodulazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nell'eventualità di un nuovo Governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Con l'obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'Iva, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nei giorni scorsi si sarebbero avuti già i primi tavoli tecnici tra il M5S e il Pd in vista della Manovra 2020: tra le ipotesi, oltre ...

Pensioni anticipate 2020 - c'è preoccupazione per destino Quota 100 e proroga OD : Tra i lavoratori in età avanzata ed in via di pensionamento c'è grande attesa per l'esito delle consultazioni politiche e per il possibile accordo di governo in formazione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Le ultime indiscrezioni emerse sui principali quotidiani nelle scorse ore hanno infatti evidenziato la possibilità di un profondo ripensamento dei recenti interventi di riforma previdenziale, una situazione che per alcuni potrebbe ...

Quota 100 e Pensioni anticipate : ?una zavorra sui conti del nuovo Governo : Richieste inferiori alle attese per Quota 100, ma soprattutto sul lungo periodo l'onere della mini riforma gialloverde è elevato

Pensioni anticipate Ape e opzione donna - Armiliato : 'Stato di incertezza' : Sul tema della flessibilità previdenziale cresce l'attesa per la risoluzione della situazione di stallo istituzionale, un passaggio fondamentale per poter comprendere quale sarà il destino di molti lavoratori che vivono situazioni di disagio in età avanzata. Il punto appare particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne le opzioni di pensionamento anticipato attualmente in scadenza entro il termine dell'anno, come nel caso dell'APE e ...

Pensioni anticipate - ipotesi abolire quota 100 : si punterebbe a uscita agevolata a 63 anni : Per il momento è solo una tentazione, quella di smontare le Pensioni anticipate a quota 100, appena introdotte dalla riforma delle Pensioni del 2019 dal Governo M5S e Lega, ormai in crisi. Ma quando ci sarà la caccia alle risorse per la legge di Bilancio 2020, se dovesse formarsi il nuovo Governo Movimento Cinque Stelle-Partito democratico, gli otto miliardi di euro previsti per il prossimo anno per la misura di pensione anticipata potrebbero ...

Pensioni anticipate : esodo degli statali con quota 100 - intanto i precoci sono preoccupati : Continuano a crescere i pensionamenti anticipati tramite quota 100, dopo che si è sbloccata la finestra semestrale decisa dal legislatore per il pubblico impiego (al fine di regolare il turn over e garantire la continuità del servizio). Nel mese di agosto sono state già lavorate 11mila domande di accesso all'Inps inviate da parte di lavoratori della pubblica amministrazione (nell'80% dei casi si tratta di persone impiegate negli enti locali o ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : i lavoratori hanno dubbi su cosa attendersi nel 2020 : In queste ore di crisi per la caduta dell'esecutivo sono molti i lavoratori che si stanno interrogando sui possibili effetti in merito alla propria situazione previdenziale. Il quesito principale per coloro che matureranno nel prossimo anno i requisiti di accesso alle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 (62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione) riguarda l'effettiva prosecuzione del provvedimento. Quest'ultimo ha infatti natura ...

Pensioni anticipate - Calenda (PD) propone di 'cancellare quota 100' : Le nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a far discutere la politica così come i lavoratori, divisi tra coloro che riescono a fruire del nuovo provvedimento di flessibilità previdenziale e chi purtroppo rischia di rimanere tagliato fuori per la mancata maturazione dei requisiti. Il meccanismo di prepensionamento richiede infatti di raggiungere i 62 anni di età e contemporaneamente i 38 anni di versamenti. Criteri che possono ...

Pensioni anticipate quota 100 : posticipare redditi a 67 anni - a rischio rate e tredicesima : È stretta dell'Inps sul cumulo dei redditi per la pensione anticipata a quota 100. Con la recente circolare 117 del 2019, l'Istituto di previdenza ha dato spiegazioni in merito alla cumulabilità dei redditi per chi volesse andare in pensione con la quota 100 e volesse continuare a lavorare oppure abbia redditi da lavoro nell'anno di uscita o nell'anno di maturazione della pensione di vecchiaia. Due sono le alternative per continuare a lavorare: ...

Pensioni anticipate e Q100 - Loy (Uil) : 'Inizia l'ondata - problema turn over' : Nelle ultime ore si sono diffusi i dati aggiornati sui primi pensionamenti anticipati tramite la quota 100 all'interno della pubblica amministrazione. Un settore che potrebbe essere toccato in modo sensibile dalle uscite soprattutto per quanto concerne il ricambio generazionale e la garanzia di continuità del servizio in favore dei cittadini. Non stupisce quindi che da parte dei sindacati emerge preoccupazione rispetto al fatto che il meccanismo ...

Pensioni anticipate Quota 100 - circolare Inps 117/2019 : interpretazione diversa per l'APE : Dall'Inps arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e ai vincoli decisi dal legislatore per la fruizione della misura. I chiarimenti delle ultime ore aggiungono infatti importanti precisazioni a quanto già indicato nella circolare numero 11 del 2019, con la quale è entrata in funzione la normativa. Riforma Pensioni e Quota 100: il contenuto della circolare 117/2019 L'ultima comunicazione dell'Istituto ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - restano dubbi sull'APE sociale con la crisi di governo : La situazione di stallo politico continua a caratterizzare il mese di agosto e con esso anche le prospettive di prosecuzione dei meccanismi di pensionamento anticipato in scadenza entro il termine del 2019. Infatti, oltre allo scivolo dell'opzione donna, anche l'anticipo sociale e quello volontario (conosciuti comunemente con il termine APE) sono in attesa di un'eventuale proroga. Si tratta di due misure che risultano importanti nel contesto del ...