Patuanelli | Se il voto su Rousseau sarà negativo | Conte ne dovrà prendere atto

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) “La piattaforma è un mezzo che un movimento politico ha deciso di dotarsi perle proprie decisioni, pari ad una direzione di partito. Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consigliosciogliere la riserva di conseguenza: in modo. Non vedo alternativa”. Lo ha detto il presidente dei senatori M5s Stefanoa Radio Capital.

