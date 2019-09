Pandora | street party a Los Angeles per festeggiare il nuovo corso

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Le muse diNathalie Emmanuel Halima AdenLarsen ThompsonIldia LosElisabetta CanalisFilippo Ficarelli, Coco & Breezy e Francesco TerzoCoco & BreezyC. FinleyGuan XiaotongLarsen Thompson e Halima AdenSzaIldia LosIldia LosIldia LosIldia LosIldia LosIldia LosDress code: un tocco di rosa. Così recitava l’invito cheha recapitato a 400 friends of the brand in arrivo da tutto il mondo per il superorganizzato nel quartiere più cool di Los, quella Downtown fino a poco tempo fa pericolosa e priva di attrattive e oggi teatro di un fermento culturale davvero significativo. L’occasione di sicuro resterà nella storia del marchio danese specializzato in gioielli rifiniti a mano con materiali di alta ...