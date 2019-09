Notizie del giorno ore 19 | 30

Notizie del giorno (ore 23 - 30) : DI MAIO "IL PROBLEMA DEL VICEPREMIER NON ESISTE PIÙ" Passo indietro del leader pentastellato alla vigilia del voto su Rousseau: problema risolto dopo la rinuncia del Pd alla carica. "Solo ministri incensurati e a tutti applicheremo le regole del nostro codice etico". Ma alla base aggiunge: "Non esiste un voto giusto o sbagliato". APPELLO DI CONTE A M5S E PD "OCCASIONE UNICA" In un videomessaggio il premier incaricato ha spiegato di capire i ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 17 a Palazzo Chigi ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle PD per discutere del programma di governo la nascita del nuovo esecutivo Dipenderà dal voto degli iscritti del MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau avrebbe detto Di Maio nell’incontro con i ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno penale Eleanor del LG Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dove e poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della nave così che glielo 300 migranti ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione il 2 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti Movimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detta quanto sono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio nel incontro a Palazzo Chigi con i ministri e sottosegretari se dovessero prevalere il No il ...

Le Notizie di scienza della settimana : Specie in pericolo, la vita di chi dorme poco, di chi è ottimista e dei corvi che mangiano cheesburger: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la nave Eleonora della Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta a dichiara lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dov’è che poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti il MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detto quanto riferiscono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio incontro a Palazzo Chigi con i ministri sottosegretari uscenti del Movimento Se dovessero prevalere il No il Presidente del ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli le autorità della Florida hanno ordinato evacuazione obbligatorio in alcune aree costiere in attesa di Doriana fra queste c’è maralago il resort di Don conosciuto come la Casa Bianca d’inverno lo riportano i media americani la donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata all’interno del bagno di un supermercato alla ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Doriana si abbatte con tutta la sua Furia sulle Bahamas al uragano di categoria 5 alcune venti fino a 290 chilometri orari allora e con Pioggia e sole piante forte dall’inizio dell’anno registrato in tutto il pianeta tocca terra nelle isole le tre volte le autorità americane seguono da vicino gli sviluppi la prossima metà di Dorian E infatti ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno appesantita dalle Ultime misure restrittive intraprese da Cina e Stati Uniti durante il fine settimana nel corso dei negoziati sul commercio internazionale e timori di ulteriori ripercussioni sull’economia a livello globale mi segna una flessione dello 0,3% Loiano ad apprezzarsi sul ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli governo senza vicepremier alla proposta del PD per far decollare il governo Conte bis la Lancia Franceschini il candidato più accreditato l’importo la sostiene Zingaretti dopo che il presidente incaricato si era smarcato dei 5 Stelle io del 5 Stelle una formula inappropriata aveva risposto alla festa del Fatto Quotidiano e il Blog delle stelle annuncia che la ...

Le Notizie del giorno (ore 11 - 30) : MIGRANTI: LA ELEONORE IGNORA IL DIVIETO E FA ROTTA VERSO POZZALLO, LA GDF SEQUESTRA LA NAVE Le Fiamme gialle ne prendono il controllo. La decisione della Ong tedesca Lifeline presa dopo che nella notte era stata investita da una violenta burrasca: ha a bordo 101 persone. Salvini: "Deve rispettare leggi e confini". Altri 100 tunisini sbarcati autonomamente a Lampedusa. M5S: SE IL VOTO SU ROUSSEAU SARÀ NEGATIVO, CONTE DOVRÀ PRENDERNE ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli governo senza vicepremier alla proposta del PD per far decollare il governo Conte bis la Lancia Franceschini il candidato più accreditato il posto la sostiene Zingaretti dopo che il presidente incaricato si era smarcato dei 5 Stelle Yo del 5 Stelle una formula inappropriata aveva risposto alla festa del Fatto Quotidiano e il Blog delle stelle annuncia che la ...

Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio governo senza vicepremier questa la proposta del Partito Democratico per far decollare il governo Conte bis Francia Franceschini quest’idea il candidato più accreditato per il posto la sostiene Zingaretti è difficile ma si farà di tutto per il nuovo governo ha detto dopo che il presidente incaricato si era smarcato ...