Noi e l’Africa | il passato del presente

(Di lunedì 2 settembre 2019) Può sembrare paradossale che alcuni dei popoli e delle etnie che più hanno sofferto – e continuano a subire – i risvolti del colonialismo moderno siano legati a unche affonda nello sfruttamento sistematico di milioni di schiavi. Si pensi ad esempio al caso degli arabi, che tra il 650 e il XIX secolo hanno deportato oltre 9 milioni di schiavi africani al di fuori del continente, in particolare in direzione dell’Arabia e delle regioni limitrofe, ma anche, in misura minore, dell’India e dell’estremo oriente. L’espressione “mercanti arabi” di schiavi, dovrebbe essere intesa in senso culturale e non etnico o “razziale”. Molto di frequente, infatti, non sussisteva una distinzione netta tra i mercanti arabi e gli africani che essi hanno schiavizzato e venduto. La cultura “swahili” ...

