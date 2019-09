Nike | le nuove Huarache parlano con Siri

Sneaker - le nuove Nike ispirate ai personaggi di SpongeBob : Uno dei binomi più amati nella moda ultimamente sembra essere quello formato da Sneaker e personagi delle serie tv: dopo le Adidas ispirate alle fazioni di Game of Thrones e a Kakashi, uno dei personaggi più amati di Naruto, Nike sta per lanciare sul mercato una collezione tanto divertente quanto inaspettata: domani, 10 agosto, il brand svelerà infatti, online e negli store, una capsule che rende omaggio a cinque personaggi di ...

Le nuove Nike ispirate ai personaggi di SpongeBob : Uno dei binomi più amati nella moda ultimamente sembra essere quello formato da sneaker e personagi delle serie tv: dopo le Adidas ispirate alle fazioni di Game of Thrones e a Kakashi, uno dei personaggi più amati di Naruto, Nike sta per lanciare sul mercato una collezione tanto divertente quanto inaspettata: domani, 10 agosto, il brand svelerà infatti, online e negli store, una capsule che rende omaggio a cinque personaggi di ...

Abbiamo provato le nuove scarpe Nike che riducono la fatica : In ambito running, Nike in Italia non gode della popolarità raggiunta negli States, ma in termini d’innovazione il brand si distingue da parecchi anni, basta pensare alla tecnologia Air capostipite di questo settore. L’ultima frontiera è il sistema Joyride, pensato in particolare per ridurre la fatica andando ad agire su ammortizzazione e reattività dell’intersuola. La tecnologia si caratterizza grazie ad 8000 microsfere di TPE (un copolimero di ...