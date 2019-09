Netflix | le migliori serie tv e film di settembre 2019

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Nel mese di rientro dopo la stagione estiva, apunta in alto con tante novità e seconde stagioni di alcuni tra i suoi titoli di punta. Tra questi, ci sono senza dubbio laanimata Disincanto (dal 20) e i nuovi episodi di Elite, laspagnola teen-crime con alcuni degli attori de La Casa di Carta. Attesissimo, verso la fine del mese, c;è The Politician, la prima opera di Ryan Murphy per, per il quale si nutrono grandi aspettative e che nel cast annovera super star del calibro di Gwyneth Paltrow e Jessica Lange. A proposito di novità, apropone anche leCriminal, Marianne e Bard of Blood. Criminal è uno show di 12 episodi, ciascuno dei quali incentrati a 12 storie di crimini unici commessi in Francia, Germania, Spagna e nel Regno Unito, ricostruiti attraverso gli interrogatori della polizia ai ...

