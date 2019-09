Nel Cpr sputi | sassi e agenti pestati Così i migranti dettano legge

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Confermati gli arresti per tre stranieri per la rivolta nel Cpr di Torino. Ira della polizia: "Non ci rispettano" Il Cpr di Torino è una brutta gatta da pelare, soprattutto per glicostretti - loro malgrado - a presidiare il centro per il rimpatrio dei. Le rivolte sono "all'ordine del giorno" anche se non tutte balzano agli onori della cronaca. Incendi, violenze,. L'ultimo caso risale alla notte tra venerdì e sabato, l'ormai nota aggressione che ha dato vita allo sfogo di un poliziotto: quel "per un po' non parlatemi di accoglienza" è la sintesi perfetta di una situazione esplosiva, sempre al limite, dove poche divise si trovano a fronteggiare 158 persone senza mezzi adeguati. A finire nei Cpr sono per lo più stranieri con precedenti penali che per un motivo o un altro devono essere rispediti in Patria. In attesa delle procedure ...

