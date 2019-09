Fonte : today

(Di lunedì 2 settembre 2019) Le forze dell'ordine sono dovute intervenire a Glasgow, in Scozia, dove migliaia di persone erano arrivate dopo aver letto...

novasocialnews : Nascondino da Ikea, in 3mila per il raduno social: interviene la polizia #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - FrimmSolofra : Vabbè ma il sole davvero ha fatto danni irreversibili ?????? - ugozagarella : Scozia, migliaia di persone all'Ikea per giocare a nascondino: interviene la polizia - Tgcom24 -