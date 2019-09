Mostra del Cinema di Venezia | Leone d’oro alla Carriera a Julie Andrews Premiata da

Penelope cattura i flash sul red carpet della Mostra di Venezia : Un'elegantissima Penelope Cruz, in abito bianco con balze di tulle, ha fatto impazzire fotografi e fan sul red carpet della Mostra di Venezia. L'attrice spagnola ha presentato il film di Olivier Assayas "Wasp network", in concorso al festival, con Gael Garcia Bernal.

Festival del cinema - Caterina Balivo incanta Venezia : seno in bella Mostra e fisico al top : Lontano dalle telecamere ma non dal centro dell’obiettivo, Caterina Balivo strappa applausi al Festival del cinema di Venezia. La popolare conduttrice è infatti arrivata in laguna a bordo di un motoscafo accompagnata dal marito Guido Maria Brera, manager finanziario. Sposati cinque anni fa e genitori di due bambini, sono apparsi più belli ed innamorati che mai. La Balivo super chic e molto sensuale per il look scelto ha conquistato il suo ...

Rami Malek e Lucy Boynton stupendi e innamoratissimi alla Mostra del Cinema di Venezia : Awww The post Rami Malek e Lucy Boynton stupendi e innamoratissimi alla Mostra del Cinema di Venezia appeared first on News Mtv Italia.

La Mostra del Cinema ai piedi di Meryl e Penelope - le divine tra glamour e impegno : VENEZIA - Sul tappeto rosso s'incrociano due stelle di prima grandezza, due signore del Cinema dalla carriera splendente. Meryl Streep, l'inarrivabile, la divina Meryl Streep, è...

Ambiente - Green Drop Award 2019 : alla Mostra del cinema di Venezia c’è la terra di 2001 Odissea nello spazio : Il Green Drop Award è il riconoscimento che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. La terra contenuta nel Green Drop Award 2019 – la Goccia di vetro di Murano soffiata dal maestro Simone Cenedese – quest’anno arriva dalla culla ...

Mostra del Cinema di Venezia - The Laundromat di Steven Soderbergh rende briosa - appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose : Lo scandalo dei Panama Papers raccontato in un film. Lo so, già si è scatenato il fuggi fuggi. Invece The Laundromat di Steven Soderbergh, in Concorso a Venezia 76, ha il pregio di rendere briosa, appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose e tecnicamente complesse del nuovo secolo. E come? Tenetevi forte: i due eleganti protagonisti, Mossack (Gary Oldman) e Fonseca (Antonio Banderas), titolari dell’omonima società ...

Mostra del Cinema di Venezia - Paolo Sorrentino presenta “The New Pope” : pensavate che Jude Law abbandonasse la serie? : Dice che per lui girare per il Cinema o per la televisione non fa differenza. Eccolo, Paolo Sorrentino al Lido di Venezia per presentare due episodi della seconda stagione della “sua” serie tv The New Pope. Due episodi scelti accuratamente, il secondo e il settimo tra i nove, con tanto di riassunto della prima stagione ad inizio proiezione e altra sintesi degli episodi tra il 3 e il 6 prima di vedere il settimo. E non c’è che dire, per gli ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei Tiromancino : “La rapina? Era solo un atto diMostrativo” : “Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”. Così Francesco Zampaglione, il fratello del leader dei Tiromancino, Federico, ha spiegato durante l’interrogatorio con il gip Clementina Forleo i motivi che l’hanno spinto a tentare di rapinare una banca del quartiere Monteverde, a Roma, armato di una pistola giocattolo. ...

Mostra del Cinema di Venezia - l’eroe Varoufakis e il traditore Tsipras in Adults in the room di Costa/Gavras : l’eroe nazionale Yanis Varoufakis e il traditore Alexis Tsipras. Con Bce, Fmi, e Commissione Europea a fare la parte degli aguzzini. Il regista greco Costa-Gavras non ci va troppo per il sottile. Nel suo Adults in the room, Fuori Concorso a Venezia 76, l’86enne autore del celebre Z- L’orgia del potere, dà un’altra lucida zampata politica alla sua lunga carriera di fustigatore di ingiustizie storiche subite dal popolo greco. E a suo modo mette in ...

Mostra del cinema a Venezia - Joker guarda all'Oscar : Venezia - Sul red carpet accanto all'ex marito Vincent Cassel, Monica Bellucci parla di un tema che l'appassiona e da anni la vede in prima linea, la lotta alla violenza sulle donne. Al...

Mostra del Cinema di Venezia - Vivere di Francesca Archibugi : commedia su tutti gli umani bisogni del mondo : “Love Is All You Need” cantavano i Beatles e onde non scordarselo, ecco un poster ben inquadrato su una parete di casa Attorre. Perché ciò di cui Susi, Luca e la loro piccola Lucilla hanno bisogno è solo, unicamente ed esclusivamente l’amore. Niente di meno e niente di più, ma soprattutto nulla di diverso sugli schermi del dramedy all’italiana 2.0 come si impara dalla visione di Vivere di Francesca Archibugi. “Un titolo talmente enorme che ...

Mostra del Cinema di Venezia - Joker è un incredibile oggetto cinematografico : Ridi pagliaccio. Quando uscirete, stupiti e sconvolti, da Joker, in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle orecchie risuonerà per parecchio tempo la risata di Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Arthur sta male. E più sta male più ride senza controllo. In casa. Al lavoro. Tra la gente. ...

Mostra del Cinema di Venezia - Ema di Pablo Larraìn un’esplosiva e travolgente jam session di Reggaeton : Da un semaforo incendiato nel cuore della città a una famiglia magnificamente disfunzionale. Il percorso è audace, quasi folle, di certo imprevedibile e si chiama Ema. Nome e titolo del settimo lungometraggio del cileno Pablo Larraìn, fra i più talentuosi cineasti della sua generazione e non solo che, dopo aver commosso la platea Veneziana – dove concorreva nel 2016 con Jackie – torna ad osservare il mondo dal punto di vista femminile. Ma ...

Melissa Satta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia - mozzafiato e sexy senza camicetta : mozzafiato Melissa Satta sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Bellissima e sensuale, tacchi vertiginosi, smoking nero doppiopetto, lasciato semi aperto per Mostrare il décolleté perfetto, coperto con un mini top dorato. Melissa ha stregato i paparazzi e catturato