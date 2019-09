Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dopo Roddy e Chateau (Feel Alright),è ildi Joe, che a settembre lancerà il suoalbum del progetto solista Djo., noto per il ruolo di Steve Harrington nella fortunata serie Netflix, ha finalmente annunciato la data e il titolo del suoalbum: Twenty Twenty uscirà il 13 settembre: Ecco, il 13 settembre uscirà un album, si chiama Twenty Twenty, sto anche organizzando alcuni concerti a Los Angeles per il 27 e il 28, se vorrete venire. Presto nuovi dettagli. Grazie per gli ascolti, a voi e anche ai vostri amici. Djo non è la prima esperienza discografica di Joe: l'attore proviene dalla band Post Animal che ha abbandonato nel 2018 poco prima del rilascio dell'album When I Think Of You In A Castle, e per il suo debutto solista ha adottato un soft-pop altamente ...

OptiMagazine : Mortal Projections è il nuovo singolo di @joe_keery di @Stranger_Things in attesa del primo album (audio, testo e t… -