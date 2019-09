Mondiali Italbasket | Angola travolta 92-61 Staccati i pass per la seconda fase e per il

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Tutto troppo facile per gli azzurri del basket. A Foshan, gli uomini di Sacchetti regolano la praticacon un comodo 92-61 e ottengono, in un sol colpo, la qualificazione allasuccessiva della Fiba World Cup e ilper il torneo Preolimpico, propedeutico per qualificarsi alle Olimpiadi

ItaliaTeam_it : Italia-Filippine 108-62! ?? Nella prima partita ai Mondiali in Cina #ItaliaTeam show! ?? #FIBAWC @Italbasket - SkySport : ? #FIBAWC ?? #ItaliaAngola 44-21 all'intervallo ?? #Gallinari e la super schiacciata in avvio ?… - SkySport : ? #FIBAWC, 2^ giornata - Girone D ?? #ItaliaAngola 92-61 ? -