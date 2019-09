Mondiali Basket 2019 – La Serbia travolge le Filippine e fa sorridere l’Italia | azzurri

Basket - Mondiali 2019 : Italia - tutto come da pronostico. Ora la Serbia per provare la sorpresa in vista della seconda fase : seconda partita e seconda vittoria per l’Italia, che in questi Mondiali, tra Filippine e Angola, ha messo insieme un attivo nella differenza canestri di +77 (i 46 punti rifilati ai Gilas e i 31 con cui sono stati sconfitti gli uomini di coach Willy Voigt). Con la qualificazione alla seconda fase in tasca, rimane soltanto il match con la Serbia da affrontare per gli uomini di Meo Sacchetti. La selezione balcanica, forse non soltanto seconda ...

VIDEO Meo Sacchetti - Mondiali Basket 2019 : “Obiettivo minimo centrato - ora si pensa alla Serbia” : L’Italia del basket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di Meo Sacchetti sono stati ...

VIDEO Marco Belinelli - Mondiali 2019 basket : “Contento di essere il 5° miglior realizzatore italiano di sempre” : Marco Belinelli, con i primi tre punti del match odierno contro l’Angola ai Mondiali di Cina 2019, è salito al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Il giocatore dei San Antonio Spurs, ha raggiunto quota 2195 superando Renzo Bariviera, che tra il 1969 e il 1978 ha messo a segno 2193 punti, anche se dopo l’uscita di scena dai quadri della Nazionale ha continuato a giocare per quasi dieci anni ad ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : Serbia avanti con le Filippine - inizia l’attesa Spagna-Porto Rico. L’Argentina batte la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 14.01: Sta per cominciare la sfida tra Cina e Polonia, che è uno scontro diretto per il primo posto nel gruppo A. 14.00 Serbia-Filippine 30-19: Piccola reazione delle Filippine e Djordjevic chiama timeout. 13.58 Serbia-Filippine 30-15: punteggio “tennistico” dopo due liberi di ...

Mondiali Italbasket - Angola travolta 92-61. Staccati i pass per la seconda fase e per il Preolimpico : Tutto troppo facile per gli azzurri del basket. A Foshan, gli uomini di Sacchetti regolano la pratica Angola con un comodo 92-61 e ottengono, in un sol colpo, la qualificazione alla fase successiva della Fiba World Cup e il pass per il torneo Preolimpico, propedeutico per qualificarsi alle Olimpiadi

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziano Serbia-Filippine e l’attesa Spagna-Porto Rico. Argentina a fatica sulla Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 13.40 Serbia-Filippine 11-9: due liberi a segno per Milutinov. 13.38 Serbia-Filippine 9-9: pareggia Milutinov in schiacciata! 13.37 Serbia-Filippine 7-9: Filippine addirittura in vantaggio! Parziale di 5-0. 13.36 Serbia-Filippine 7-7: addirittura pareggio con un super Blatche in questo ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’Italia vince con l’Angola 92-61. L’Argentina batte la Nigeria con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 12.31 Si chiude momentaneamente qui la nostra DIRETTA, appuntamento alle 13.30 quando comincerà Serbia-Filippine, partita riguardante il girone dell’Italia! 12.29 Nigeria-ARGENTINA 81-94: seconda vittoria nel girone per i sudamericani, tra loro 23 punti e 10 rimbalzi di Scola, 17 punti di Garino, 14 ...

Risultati Mondiali Basket 2019/ Italia a valanga - Venezuela ok! Diretta live score : Risultati Mondiali basket 2019: Diretta live score delle partite di oggi lunedì 2 settembre. Italia a valanga contro l'Angola, vince il Venezuela.

Mondiali Basket 2019 – Sacchetti carica i suoi azzurri : “siamo arrivato facendo brutte figure - ma qui abbiamo fatto il nostro” : L’Italia supera la prima fase dei Mondiali di Basket 2019: le parole del ct Sacchetti dopo il successo sull’Angola Splendida vittoria dell’Italia del Basket nella seconda sfida iridata in Cina: Belinelli e compagni hanno trionfato sull’Angola, dopo il successo sulle Filippine e adesso si preparano alla prima partita tosta, contro la Serbia. Gli azzurri sono già soddisfatti per aver raggiunto il loro obiettivo ...

VIDEO Italia-Angola 92-61 - Highlights e sintesi Mondiali Basket 2019 : largo successo degli azzurri di Meo Sacchetti : Traguardo raggiunto. La Nazionale italiana di basket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di ...

Basket - Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Un buon primo tempo - ora con la Serbia vedremo di che pasta siamo fatti” : Missione compiuta. L’ItalBasket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di Meo Sacchetti ...

Mondiali Basket 2019 – Rissa nel finale di Italia-Angola : Paulo tira una testata a Gentile! [VIDEO] : Rissa nel finale di Italia-Angola, partita valevole per il secondo turno dei gironi dei Mondiali di Basket 2019: nervi tesi fra Paulo e Gentile, vola una testata ai danni dell’azzurro Nervi tesi e animi che si scaldano nel finale di Italia-Angola, partita valevole per il secondo turno della fase a gironi di Mondiali di Basket 2019. Con l’Italia ampiamente avanti nel punteggio, Alessandro Gentile si è lamentato vistosamente ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Angola 92-61. Show degli azzurri che approdano alla seconda fase ed al Preolimpico! : Prosegue con un successo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri di Meo Sacchetti prenotano la seconda fase e il Preolimpico (che saranno ufficiali già oggi solo con vittoria della Serbia sulle Filippine) battendo l’Angola con il punteggio di 92-61. Tanta la sostanza messa in campo dagli azzurri, in una giornata che a livello balistico non poteva evidentemente essere identica a quella di due giorni fa. ...

