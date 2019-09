Misteriosa scoperta sulla Luna | trovato uno strano gel luccicante “significativamente

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Cosa nasconde il lato oscuro della? Un robot cinese, Yutu-2, ha scoperto unasostanza luccicate, quasi un ‘gel‘, spiegano, dai “colori affascinanti” e dalla “lucentezza”, attualmente sottoposto all’analisi dei ricercatori. La notizia dellaè stata diffusa dal team della missione cinese che dallo scorso gennaio è partita alla conquista del lato nascosto della, nel cinquantenario del primo alggio da parte di Apollo 11, la missione della Nasa. In base al diario di bordo di Yutu-2, pubblicato da ‘Our Space’, la sostanza rinvenuta in fondo ad un piccolo cratere era “significativamente diversa rispetto al suolore circostante“. Il rover ha poi prelevato una parte della sostanza al fine di analizzarlo: le autorità cinesi devono ancora pubblicare immagini del materiale in questione ...

