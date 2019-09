Mirabilandia si trasforma in ‘Un’aula senza pareti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma, 2 set. (AdnKronos) – Grazie alla collaborazione trae un esperto corpo docente, il Parco sianche quest’anno in ‘Un’aulapareti”, dove gli studenti possono svolgere delle attività e vedere applicati i concetti di fisica, scienze e matematica studiati sui banchi di scuola. Il rinnovato programma dei progetti didattici verrà presentato ai docenti sabato 7 settembre dalle 10.30 presso il Pepsi Theatre in occasione della diciassettesima edizione del seminario ‘Strumenti e metodologie per l’innovazione didattica”. Tra gli obiettivi dell’incontro, il confronto sui percorsi e gli strumenti più innovativi e divertenti da utilizzare con studenti di varie fasce d’età, e l’approfondimento del tema delle metodologie di insegnamento nei parchi divertimento.Tra le novità 2019 c’è ...

