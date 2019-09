Milano | rapina 3 volte la stessa farmacia | fermato dalla polizia

Milano : rapina in farmacia - bottino di 300 euro : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - rapina in farmacia a Milano, in via Lomellina. Un uomo, probabilmente italiano, con addosso un impermeabile e una mascherina per nascondere il volto, è entrato nella farmacia e ha minacciato la dipendente, affermando di avere un'arma nascosta sotto l'impermeabile e face

Milano : rapina in farmacia - bottino di mille euro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - rapina in farmacia in via Angeloni a Milano, in zona Bruzzano. Un uomo attorno alle 12 è entrato nella farmacia e ha minacciato il personale, facendosi consegnare il contenuto della cassa, circa mille euro. Poi è fuggito a piedi.

Milano : rapina una prostituta e poi si ferisce con un coltello - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Ha rapinato la prostituta con la quale si era appartato e, una volta a casa, si è ferito con un coltello, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un uomo di 34 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Milano per rapina aggravata. La notte scorsa gli agenti

Milano : truffa e rapina da 50mila euro a gioielliere - 4 arresti : Milano, 6 ago. (AdnKronos) - Una truffa finita male che si trasforma in una rapina da 50mila euro. Sono quattro le persone - un uomo e una donna di 46 anni, un 53enne e un 33enne -, arrestate ieri a Milano dalla polizia su ordine di custodia cautelare perché ritenute responsabili di rapina aggravata

Milano : rapina in farmacia - bottino di 400 euro : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - rapina in una farmacia di via Vitruvio a Milano. Un uomo di circa 50 anni, con il volto nascosto da un cappellino da baseball e gli occhiali da sole, verso le 10.30 di ieri è entrato nell'esercizio e ha minacciato il dipendente in quel momento presente con una pistola, p

Milano : rapina donna anziana a casa drogandola - fermata : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – E’ stata fermata dalla polizia di Milano una cittadina serba di 47 anni che aveva drogato nella sua abitazione un’anziana, rubandole dei gioielli. Il fermo è avvenuto nella tarda serata di ieri.L'articolo Milano: rapina donna anziana a casa drogandola, fermata sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rapinavano spacciandosi per poliziotti - 11 arresti a Milano : Sin dalle prime ore dell'alba a Milano la Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, di cui 5 in carcere e 6 ai domiciliari. Si tratta di una banda di rapinatori che si spacciava per poliziotti in borghese. La prima rapina è avvenuta in Gratosoglio quando sono stati rapinati due cittadini stranieri che transitavano in macchina e ai quali sono stati portati via 10.000 euro. Le custodie sono ...

Milano : rapinatori seriali di farmacie - due arresti : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini, ritenuti rapinatori seriali di farmacie. Gli arrestati sono due cittadini italiani di 48 e 49 anni, con alcuni precedenti penali. Il fermo è stato eseguito dagli agenti del commissariato Greco Turro che da qualche mese stavan