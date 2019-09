Milano Monza Motor Show - Primi dettagli sul nuovo Parco Valentino

Parco Valentino - Il Salone diventa Milano-Monza Open Air Motor Show : Si chiamerà Milano-Monza Open Air Motor Show la nuova edizione di Parco Valentino. Dopo l'annuncio del cambio di location, la manifestazione nata e cresciuta a Torino arriva in Lombardia: i primi dettagli saranno svelati giovedì 19 settembre durante una conferenza stampa che si terrà a Milano.Le date e i biglietti. La sesta edizione del Parco Valentino è in programma dal 18 al 21 giugno 2020 nelle città di Monza e Milano. La kermesse avrà ...

Milano - 30enne ucciso a coltellate in viale Monza : fermato un 47enne coinquilino della vittima. Altri 2 sono indagati : Ci sono un fermo e due indagati per l’omicidio del 30enne egiziano accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel suo appartamento in viale Monza. sono tutti e 3 coinquilini della vittima, Milad Gerges, incastrati da una delle telecamere della zona, che hanno ripreso una lite avvenuta tra i 4 connazionali, tutti in regola con i documenti. La discussione, probabilmente per questioni economiche, era sfociata, intorno alle 4 e 30, in ...

Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Rapine a sale da gioco e farmacie tra Milano e Monza - 7 arresti : I carabinieri del Comando provinciale di Monza hanno arrestato 7 persone, ritenute responsabili di 5 Rapine a mano armata tra Milano e Monza

Milano : da Regione Lombardia 283 mln per prolungamento M5 fino a Monza : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Regione Lombardia stanzia 283 milioni di euro per cofinanziare il prolungamento della linea Metropolitana 5 da Milano fino a Monza. Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità soste

Per il GP di Monza torna a Milano il Ferrari Store City Race : Dal 6 all'8 settembre a Milano lo spirito racing di Ferrari in un village allestito nei pressi dello Store in via Berchet...

Milano - sciopero trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza