Milano : ad agosto polizia arresta 31 persone nelle stazioni ferroviarie (2) : (AdnKronos) - Inoltre sono stati arrestati due cittadini marocchini, di 29 e 35 anni, per rapina, un cittadino palestinese di 27 anni per furto aggravato, due cittadini rumeni di 39 anni per aver duplicato le carte di credito dei viaggiatori e un cittadino cubano di 66 anni per furto aggravato. Due

Traffico autostrade in tempo reale/ Viabilità 24-25 agosto : code A1 Milano Bologna : Traffico autostrade, Viabilità weekend 24-25 agosto: le ultime notizie in tempo reale. code sull'A1 Milano-Bologna, le situazioni più critiche.

Traffico autostrade Ferragosto in tempo reale/ Viabilità : A1 Milano-Bologna coda 2 km : Traffico autostrade Ferragosto 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Supermercati e negozi aperti oggi - Ferragosto 2019/ Roma e Milano - orari a Firenze : Supermercati aperti a Ferragosto 2019, oggi 15 agosto. Roma e Milano ma non solo: le aperture anche a Firenze, i negozi e gli orari.

Da Roccella Jazz a Milano?Rocks : guida minima ai festival d’agosto : A Sud comandano Jazz e folk, con le rassegne di?Fresu e Capossela, a Nord grande rock: Todays infila Johnny Marr e Jarvis Cocker, Milano?Rocks propone Florence e Billie Eilish

Ferragosto : i musei aperti - gli ingressi gratuiti e le aperture serali a Milano - Roma e Napoli : L’arte non va in vacanza: anche nella giornata di Ferragosto moltissimi musei e parchi archeologici italiani resteranno aperti regolarmente, mentre in alcune città oltre agli ingressi regolari saranno previste aperture serali e biglietti gratuiti. Da Milano a Napoli, ecco i principali appuntamenti per trascorrere un 15 agosto all'insegna della cultura.Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Milano : bimba falciata da moto pirata - 10 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: Corsico, bimba di 8 anni travolta da scooter, il conducente si è allontanato senza prestare soccorso., 10 agosto 2019,

Milano deserta - cartoline di una domenica d’agosto : la fotogallery : Milano deserta, cartoline di una domenica d’agosto: la fotogallery Le immagini suggestive delle vie della città senza auto, con pochi pedoni e qualche ciclista. Ma per chi resta, non mancano le cose da fare: eccone alcune Parole chiave: fotogallery ...

Pop Art - Picasso e i tesori di Sichuan : le mostre di agosto fra Milano - Roma e Napoli : Il mese di agosto offre un ricco calendario di mostre dedicate alla Pop Art, alla fotografia contemporanea e ai grandi nomi come Picasso, ma anche all'archeologia orientale e a quella nostrana: da Milano a Napoli, passando per Venezia e Roma, le possibilità di trascorrere le vacanze all'insegna della cultura sono davvero tante. Ecco le principali mostre in corso nelle principali città italiane.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto : Caso rubli – La svolta nell’inchiesta di Milano : rubligate: “Due incontri prima del Metropol” Lo sostengono i pm: l’affare del petrolio fu discusso prima sia Roma che a Mosca di Davide Milosa Il Codice Papeete di Marco Travaglio Chissà chi è il giureconsulto che, sul bagnasciuga del Papeete Beach, equivalente leghista delle Frattocchie comuniste, sta erudendo il pupo Matteo sui temi della giustizia. Probabilmente il bagnino, il gelataio, o il ragazzo del cocco. L’altroieri in una ...

Cosa fare ad agosto a Milano : Guida per districarsi fra mostre, cinema all'aperto, piscine e gite da fare in giornata, per quelli che restano

Milano. Ferragosto 2019 al Castello : laVerdi partecipa alla grande festa di Ferragosto al Castello Sforzesco, organizzata dal Comune di Milano per i milanesi e i