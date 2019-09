Migranti | trasbordo Mare Jonio | motovedetta con 31 naufraghi arriva a Lampedusa

Migranti : Casarini - ‘con trasbordo concluso evento Sar del 28 agosto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “trasbordo da #MareJonio a CP312 effettuato di tutti i 31 naufraghi. Con 22 bambini piccoli, 26 donne, 13 minori non accompagnati e 37 uomini sbarcati in un porto sicuro, posso dichiarare concluso evento SAR del 28.08.2019”. Lo scrive su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans dopo il trasbordo delle 31 persone a bordo. L'articolo Migranti: Casarini, ‘con trasbordo concluso ...

Migranti : eseguito trasbordo 31 naufraghi da Mare Jonio - verranno portati a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – E’ appena terminato il trasbordo dei 31 naufraghi dalla nave Mare Jonio alla motovedetta della Guardia costiera che li porterà all’isola di Lampedusa. La decisione è arrivata “per motivi sanitari” dopo la relazione dei medici del Ministero della Salute che hanno eseguito l’ispezione a bordo. L'articolo Migranti: eseguito trasbordo 31 naufraghi da Mare Jonio, verranno portati ...

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

Migranti : iniziato trasbordo minori da nave Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “E’ iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l’ok ottenuto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 Migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento coordinata dal Procuratore aggiunto Salvatore ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Mediterranea : trasbordo Migranti in corso - 5 luglio - : Ultim'ora, Ultime notizie di oggi. Mediterranea: trasbordo migranti dall'Alex alle motovedette della guardia costiera, in corso, 5 luglio 2019,