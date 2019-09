Migranti : sindaco Pozzallo - 'decreti sicurezza non sono serviti a nulla' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Diciamolo chiaramente: i decreti sicurezza non sono serviti a nulla". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatuna che sta seguendo l'evolevrsi della situazione della nave 'Eleonore' di Lifeline che ha forzato il blocco entrando in acque

Migranti : sindaco Pozzallo telefona a comandante 'Eleonore' - 'Situazione complicata' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha telefonato al comandante della nave 'Eleonore' che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso in acque territoriali. "Ho telefonato al comandante della nave Claus Petere Reisch - dice il sindaco

Migranti : sindaco Pozzallo - ‘dl Sicurezza prima cosa da cambiare - oggi più clandestinità’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “I decreti Sicurezza? Devono essere cambiati. Anzi credo che sia una delle prime cose da fare per dare concretezza all’annunciata discontinuità. D’altra parte il M5s li ha votati turandosi il naso, penso che nel caso di un Governo giallorosso sarà più facile modificarli”. A dirlo all’Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, il centro del Ragusano, in cui anche ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'il Governo ci ha cancellati dall'agenda politica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Chiediamo di tornare a far parte dell’agenda politica del Governo, dal momento che l’attuale esecutivo ci ha cancellato". E' il grido di allarme lanciato, tramite l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Lampedusa merita rispetto per quello che ha fa

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘abbandonati dal governo - scelta precisa per creare qui caos’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il ...

**Migranti : nave militare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco ‘Fa impressione’** : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – La nave militare spagnola “Audaz”, arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. “Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, dice il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo **Migranti: nave militare spagnola Audaz a Pozzallo, Sindaco ‘Fa ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “Nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘hotspot sovraffollato - chi vuole creare tensione su isola?’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è paradossale. Prima hanno tenuto i Migranti a bordo della Open Arms per quasi venti giorni davanti la nostra costa, e c’era chi non avrebbe mai voluto farli sbarcare. Ora quei Migranti sono tutti sull’isola, con il Centro di accoglienza sovraccarico”. E’ la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Nel frattempo è ...

Ventimiglia - manifesto funebre contro il sindaco già minacciato per la fontanella dei Migranti : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è già stato ingiuriato e minacciato per aver smurato una fontanella dei giardini pubblici utilizzata anche dai migranti. Adesso il manifesto funebre con le felicitazioni per la sua morte Prima gli insulti, poi le minacce e infine un manifesto funebre affisso in città, recanti le felicitazioni per la sua morte. Se di scherzo si tratta, sicuramente è di cattivo gusto, ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E' incredibile". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Mu