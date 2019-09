Migranti | sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi | ‘motivi sanitari’ 2

Migranti : sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi - 'Motivi sanitari' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Sbarcheranno tra poco dalla Mare Jonio di Mediterranea, come apprende l'Adnkronos, tutti i restanti 31 Migranti ancora a bordo. E' stato deciso dalle autorità dopo l'ispeazione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero. Una motovedetta della Guardia costiera ef

Migranti : sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi - ‘Motivi sanitari’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Sbarcheranno tra poco dalla Mare Jonio di Mediterranea, come apprende l’Adnkronos, tutti i restanti 31 Migranti ancora a bordo. E’ stato deciso dalle autorità dopo l’ispeazione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero. Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto Mare. Ieri sono stati evacuati altri tre Migranti, tra cui una persona in ...

Migranti - in 62 sbarcano a Gallipoli : 10.07 62 Migranti, tutti pachistani, sono stati individuati nella notte dalla Guardia di Finanza sull'isola di Sant' Andrea, a circa un miglio e mezzo al largo di Gallipoli (Lecce). I militari li hanno trasportati nel porto di Gallipoli dove sono stati soccorsi dagli operatori della Croce rossa italiana. Nel frattempo, le motovedette della Guardia di Finanza hanno intercettato la barca a vela che li aveva trasportati. A bordo vi erano due ...

Migranti - Salvini blocca la nave Mare Jonio al largo di Lampedusa : 78 persone sbarcano in autonomia : «Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le...

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I Migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Open Arms - sbarcano nove Migranti per motivi medici : due ricoverati. Camps : “Sequestrati da 19 giorni” : Open Arms resta ancora in mare. Diciannove notti nel Mediterraneo aspettando il via libera per un porto sicuro. “Sequestrati da 19 giorni”, scrive il fondatore della ong spagnola Oscar Camps su Twitter, mentre a bordo cresce la tensione. Questa mattina un migrante si è gettato in acqua e una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo, mentre poco prima della mezzanotte in nove hanno lasciato la nave. I migranti ...

Il prete antiMigranti : Sbarcano con smartphone e catene d'oro : Durante le celebrazioni per il patrono San Rocco, il parroco di Sora (Frosinone) don Donato Piacentini ha detto che "non bisogna soccorrere le persone che hanno telefonini oppure catenine al collo. Guardiamo prima la nostra patria". Nonostante i ripetuti spot pro-migranti di Papa Francesco, non tutti nella Chiesa la pensano come il pontefice. Al fronte anti-sovranista delle gerarchie ecclesiastiche non è iscritto il parroco di Sora (Frosinone), ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 Migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...