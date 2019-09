Migranti | Mediterranea | ‘basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio | fateli scendere’

Migranti : Mediterranea - 'è il terzo giorno che ci bloccano in mare' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - “Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l’inferno: quanto possono reggere ancora, blo

Migranti : Mediterranea - ‘è il terzo giorno che ci bloccano in mare’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l’inferno: quanto possono reggere ancora, bloccati in mezzo al mare?’. Lo scrive questa mattina su Facebook Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni ...

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

Migranti : Mediterranea - ‘molti naufraghi stanno male - serve ripararci dalle onde alte’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della #MareJonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto l’autorizzazione a riparare a ridosso dell’isola: restiamo in attesa di risposta”. Così, Mediterranea.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘molti naufraghi stanno male, serve ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d’urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea che commenta la decisione del Viminale di fare scendere dalla nave i bambini, le donne ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bene l’evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro”. Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l’Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini dalla Mare Jonio. “Attendiamo ancora una risposta a questa richiesta che abbiamo avanzato al ...

Migranti : Mediterranea - ‘Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa”. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. “Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decreto del Ministro dell’Interno, che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia ...

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

**Migranti : Saviano - 'Mediterranea ci rende fieri di essere italiani ed europei'** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Mediterranea ci rende fieri ancora una volta di essere italiani e europei. La sua Mare Jonio ha soccorso un gommone con 100 persone, tra cui 22 bambini sotto i dieci anni e 6 minori non accompagnati. Se non ci fosse stata Mediterranea, sarebbero morti. Grazie per il v