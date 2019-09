Migranti : Mediterranea - 'basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio - fateli scendere' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Basta. Per quanto tempo ancora si intende torturare questi esseri umani?". Lo denuncia Mediterranea Saving Humans. "A bordo della Mare Jonio ci sono 31 uomini e donne che sono sopravvissuti all’inferno libico, prima, e a un naufragio poi. Da cinque giorni la follia del

Migranti : Mediterranea - ‘a chi serve spettacolo cattiveria? Decreto sicurezza illegittimo’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Stanotte sulla Mare Jonio il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo. Lampi, tuoni e vento forte sono bastati per farli iniziare a tremare. Sono persone traumatizzate da un vissuto di violenze e torture di cui portano i segni addosso, e da una tragica traversata in mare in cui hanno perso tra le onde almeno sei compagni di viaggio. Per tutti si è tornati a chiedere ...

Migranti : Mediterranea - ‘basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio - fateli scendere’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Basta. Per quanto tempo ancora si intende torturare questi esseri umani?”. Lo denuncia Mediterranea Saving Humans. “A bordo della Mare Jonio ci sono 31 uomini e donne che sono sopravvissuti all’inferno libico, prima, e a un naufragio poi. Da cinque giorni la follia del Decreto sicurezza bis li tiene in ostaggio in mezzo al Mare – dice -Ripetiamo, se non fosse chiaro: ...

Migranti : Mediterranea - ‘è il terzo giorno che ci bloccano in mare’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l’inferno: quanto possono reggere ancora, bloccati in mezzo al mare?’. Lo scrive questa mattina su Facebook Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni ...

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

Migranti : Mediterranea - ‘molti naufraghi stanno male - serve ripararci dalle onde alte’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della #MareJonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto l’autorizzazione a riparare a ridosso dell’isola: restiamo in attesa di risposta”. Così, Mediterranea.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘molti naufraghi stanno male, serve ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d’urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea che commenta la decisione del Viminale di fare scendere dalla nave i bambini, le donne ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bene l’evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro”. Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l’Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini dalla Mare Jonio. “Attendiamo ancora una risposta a questa richiesta che abbiamo avanzato al ...

Migranti : Mediterranea - 'Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa". Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. "Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decre