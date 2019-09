Migranti | Gdf salita a bordo della ‘Eleonore’

Migranti : Gdf sequestra nave 'Eleonore' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, sta per procedere al sequestro amministrativo della nave 'Eleonore' che è entrata senza autorizzazione in acque territoriali italiane, nonostante il divieto firmato dal Governo. Tra poco la motovedetta della Gdf raggiung

Migranti : Gdf sequestra nave ‘Eleonore’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza, come apprende l’Adnkronos, sta per procedere al sequestro amministrativo della nave ‘Eleonore’ che è entrata senza autorizzazione in acque territoriali italiane, nonostante il divieto firmato dal Governo. Tra poco la motovedetta della Gdf raggiungerà la nave, che fa ritta verso Pozzallo, e consegnerà il provvedimento al comandante tedesco. A bordo ci sono un ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - soccorsi da Gdf (2) : (AdnKronos) - Sono complessivamente 37 i Migranti soccorsi dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di due barchini che sono stati avvistati dall'aereo Frontez. Dodici erano su un barchino e 25 su un altro barchino in legno. Sono, come sembra, tutti provenienti dalla Tunisia. Ora sono arrivati al mol

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - soccorsi da Gdf : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa, dove un gruppo di Migranti è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di finanza che li ha trasbordati sulla sua imbarcazione.

A Pozzallo nave GdF con 47 Migranti : 04.35 E' approdata in banchina a Pozzallo la motovedetta della Guardia di finanza "Sottile". Sono iniziate le procedure autorizzative dello sbarco. A bordo il medico Vincenzo Morello che sta iniziando a visitare i migranti presenti che sono 47. Sei sono sbarcati a Lampedusa per essere soccorsi rapidamente,

Migranti - navi marina e Gdf a difesa dei porti : radar e aerei per controllare partenze : Incremento dei controlli per ridurre le partenze dei Migranti (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali), presenza delle navi della marina e della Guardia di Finanza per difendere i porti...

Migranti - la GdF confisca la nave di Mediterranea : Applicato un cavillo del decreto sicurezza: la Alex accusata di aver violato il confine delle acque nazionali non soltanto entrando in porto ma anche mentre era alla deriva

Migranti : Mediterranea verso Lampedusa 'scortata' da Gdf e Guardia costiera : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Nave Alex di Mediterranea Saving Humans, ormai in acque italiane, sta facendo rotta verso Lampedusa 'scortata' da un gommone della Guardia costiera e una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo dell'imbarcazione dell'Ong ci sono 41 Migranti salvati giovedì in a