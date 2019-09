Mare Jonio - i 31 Migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari” : I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Medietarranea Saving Humans sbarcheranno sulle coste Italiane dopo 5 giorni in Mare aperto a causa delle precarie condizioni sanitarie in cui si trovavano, tra casi di scabbia, sciopero della fame e panico per la tempesta in corso sulla Sicilia.Continua a leggere

Migranti : a bordo ‘Eleonore’ politico tedesco Spd ‘situazione disumana - finalmente odissea finita’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – C’è anche un politico tedesco della Spd, Markus Rinderspache, del Landtag del Bayern, a bordo della nave ‘Eleonore’ della ong tedesca Lifeline. L’esponente politico è salito ieri dall’isola di Malta per trascorrere la notte sulla nave. “La situazione è disumana e insostenibile- si sfoga -Ieri notte c’è stata una tempesta”. Poi, poco fa, l’annuncio su ...

Migranti : Gdf salita a bordo della 'Eleonore' : Palermok, 2 set. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo avere affiancato la nave 'Eleonore', in alto mare, sono saliti a bordo della nave per notificare il sequestro amministrativo dopo la decisione del comandante di forzare il blocco e di fare ingresso in acque territoriali.

Migranti : quinta notte sulla 'Mare Jonio' - a bordo cinque casi di scabbia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - quinta notte a bordo cinque della 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans per i 31 Migranti rimasti, dei 98 soccorsi nel Mediterraneo, dopo l'evacuazione medica di altre tre persone avvenuta ieri sera. A bordo si registrano anche cinque casi di scabbia. Intanto, pegg

Salento - soccorsa imbarcazione in avaria con a bordo 35 Migranti. Tra loro una donna incinta e 7 minori : L'arrivo a Santa Maria di Leuca dove la Croce rossa di Lecce ha provveduto all'accoglienza. Bloccati i due presunti scafisti

Il governo italiano ha emesso un divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Alan Kurdi - con a bordo 13 Migranti di cui 8 bambini : Il governo italiano ha emesso un divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Alan Kurdi della ong Sea Eye, che da ieri sera ha a bordo 13 migranti – di cui 8 bambini – soccorsi nel tratto di

Migranti - Trenta e Toninelli firmano divieto d’ingresso per la Alan Kurdi : a bordo 8 bambini : I ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto di ingresso in Italia per i 13 Migranti, di cui 8 bambini, soccorsi nelle scorse ore dalla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, dopo il no di Matteo Salvini. Al momento, sono le 3 imbarcazioni che attendono di conoscere istruzioni sullo sbarco dei profughi, con Mare Jonio ed Eleonore. L'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro: "I diritti umani vanno difesi ...

Scappa dalla polizia con 10 Migranti a bordo - ricercato passeur a Trieste : Cristina Verdi L'inseguimento è partito stamattina alle 5.30 circa dal valico di Pese-Trieste e si è concluso nel capoluogo friulano dove il passeur ha fatto perdere le sue tracce abbandonando l'auto nella quale aveva stipato i migranti Ha seminato il panico nel centro di Trieste stamattina un passeur determinato a trasportare in Italia il suo carico di dieci migranti. Li aveva stipati all’interno di una Bmw Station wagon, con targa ...

Migranti - sulla nave Mare Jonio è emergenza : “Non abbiamo più acqua”. Casi di scabbia a bordo : È emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, dove ci sono ancora 34 dei 98 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Dopo il divieto di ingresso in Italia firmato da Salvini, Toninelli e Trenta, solo donne e bambini sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ma sull'imbarcazione la situazione degenera: "Non c'è acqua dolce né potabile. Ci sono Casi di scabbia. Necessario ed urgente ...

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

Sbarco di Migranti a Gallipoli : fermato un veliero - a bordo i due presunti scafisti : Tra le 62 persone arrivate a Gallipoli nella notte, tutte di nazionalità pakistana, ci sono anche nove minori

Sbarcati i bambini della ong Mare Jonio. A bordo restano 34 Migranti : Il Viminale nega l’ingresso nelle acque italiane e anche l’avvicinamentyo a Lampedusa per sfuggire alle difficile condizioni meteo