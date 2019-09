Miglior fine settimana di sempre per Sky Sport in termini di share tv

Aria di cambiamenti per WhatsApp a fine estate : da Memoji alla Migliore integrazione con Facebook : Si sente odore di importanti cambiamenti per WhatsApp in questo periodo. La nota app di messaggistica, infatti, si appresta ad accogliere aggiornamenti particolarmente pesanti in grado di cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la piattaforma. Almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento. Dopo aver analizzato più da vicino la questione sulle contromisure più severe per evitare l'utilizzo del servizio ai minori di 16 anni, ...