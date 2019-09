Meteo Italia - le previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi e domani - martedì 3 Settembre : maltempo e instabilità : Il lento transito di una saccatura con aria fresca in quota fa permanere condizioni di instabilità generale sull’Italia, con particolare rilievo sui settori montuosi, sul nord-est e sulla Sicilia. Lo dicono le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, Lunedì 2 Settembre NORD: Fino alle ore 06.00 di domani, al nord cielo molto ...

Maltempo - temporali e grandine su tutta Italia : allerta Meteo in 12 regioni : L’inizio del mese di settembre ha decretato praticamente la fine dell’estate e l'inizio del Maltempo. Già oggi la situazione sarà caratterizzata da parecchi temporali sia al Nord sia su parte del Centro principalmente dovuti all'arrivo di aria fredda e da un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno. E domani allerta meteo arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale.Continua a leggere

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe l’Italia : maltempo in 14 regioni. L’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

l nowcasting di MeteoWeb : Italia costellata di temporali con fenomeni forti. Meglio sulle coste [DETTAGLI] : Senza soluzione di continuità. L’instabilità temporalesca, esaltata soprattutto nelle ore pomeridiane, risulta rinvigorita da oggi e per diversi giorni a seguire ancora, dall’entrata in scena sul Mediterraneo centrale di un nuovo cavo depressionario proveniente dal Nord Atlantico. Esso ha indotto una nuova circolazione ciclonica, soprattutto alle quote medie atmosferiche, più ampia di quella presente nei giorni scorsi, in ...

Previsioni Meteo : altro cavo instabile atlantico - Valzer di temporali sull’Italia [DETTAGLI e MAPPE] : Nuova, moderata crisi barica sui settori centrali del nostro bacino e intorno all’Italia. Nemmeno il tempo di far assorbire la goccia fresca in quota che ha imperversato per circa una settimana tra le isole maggiori e il medio-basso Tirreno, ecco già pronta un’altra insidia atlantica che potrebbe essere il prodromo di una lunga fase instabile o perturbata sull’Italia. Per l’ennesima volta, un cavo instabile legato al ramo ...

Previsioni Meteo Settembre - l’Italia entra subito nel tunnel del maltempo : sarà subito Autunno [MAPPE] : Previsioni Meteo Settembre – Domenica inizierà l’Autunno Meteorologico 2019 e l’Italia si ritroverà subito nel tunnel del maltempo: già negli ultimi giorni abbiamo avuto piogge e temporali a più riprese su gran parte del Paese, ma anche una persistenza del gran caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo dalle Alpi al Canale di Sicilia. Insomma, i tipici guasti di fine estate. La situazione ...

Meteo del weekend fra agosto e settembre : cattivo tempo in tutta Italia : Il Meteo dell'ultimo weekend di agosto, che in questo caso è quello che conduce al mese di settembre, non prevede niente di buono: l'instabilità atmosferica proseguirà, la nostra penisola sarà perlopiù coperta delle nubi e i rovesci si avvicenderanno su tutto lo stivale. Tra sabato e lunedì, il Belpaese sarà investo da due perturbazioni: una si sta appena formando nell'entroterra algerino e il Mediterraneo e l'altra sta arrivando da ...

Le Previsioni Meteo per il weekend : piogge più diffuse sull’Italia - progressivo calo delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Italia tuttora divisa, in questa fase di metà settimana, tra forte maltempo sulla Sardegna, decisa instabilità anche su diversi settori del Nordovest, localmente in Appennino e tanto sole e bel tempo sul resto del Paese, soprattutto caldo sopra norma con valori termici fino a +35°C/+ 36°C su diverse pianure. Lo scenario atmosferico, tuttavia, è destinato a cambiare anche in maniera drastica già nel corso dei prossimi giorni e poi via via nel ...

Meteo : tornano nubi e piogge su parte d'Italia - occhio in Sardegna. Insiste il caldo! : Il lento declino dell'anticiclone sub-tropicale è ormai certo e le prime perturbazioni atlantiche cominciano ad approfittarne, riuscendo a penetrare con una certa facilità nel Mediterraneo. Ne è...

Meteo Italia LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : molte nubi e qualche temporale sull’Appennino - avanza il peggioramento da Ovest : Contesto generale di ampio bel tempo, oggi, su gran parte del Paese. Anche l’instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi risulta fortemente ridotta rispetto ai giorni passati, pur tuttavia nubi cumuliformi sono fiorite diffusamente lungo tutta la dorsale appenninica, sui rilievi alpini e prealpini e rilievi interni delle isole maggiori. Questo pomeriggio non sono presenti fenomeni particolarmente estesi, ma diversi a carattere locale e ...

Previsioni Meteo per inizio mese : i primi di settembre sull’Italia arriva l’autunno [DETTAGLI E MAPPE] : Si gioca al rialzo, in riferimento al peggioramento autunnale per la prima settimana di settembre, anzi anche prima decade, secondo gli ultimissimi dati. È oramai prevalente in tutte le simulazioni modellistiche, una configurazione spiccatamente depressionaria per il corso del fine settimana prossimo e per alcuni giorni a seguire. Si tratterebbe inizialmente di una semi-onda abbastanza tagliente collegata al ramo secondario sub-polare, quella ...

Meteo Italia - le previsioni dell’aeronautica militare per oggi : instabilità pomeridiana con forti temporali : Le previsioni Meteo del servizio Meteorologico dell’aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: nuvolosità medio-alta, salvo addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi in attenuazione serale; locale sconfinamento dei fenomeni sulla pianura padano-veneta nel pomeriggio. Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su sardegna centrorientale e lungo la dorsale ...

Il nowcasting di MeteoWeb : temporali in diverse zone d’Italia - diversi nubifragi e grandine [MAPPE e DATI LIVE] : Rimane sempre molto attiva la circolazione instabile presente sul Mediterraneo centrale, con fulcro in queste ore sul medio-alto Tirreno e la Sardegna. I nuclei temporaleschi, innescati dall’ascensione verticale di correnti umide e instabili provenienti mediamente dai settori occidentali o meridionali, sono stati molto attivi soprattutto sui rilievi centro-orientali della Sicilia, tra le province di Caltanissetta ed Enna, poi su quelli ...

PREVISIONI Meteo IN ITALIA/ Weekend a rischio temporali : allarme grandine grossa! : PREVISIONI METEO in ITALIA, Weekend a rischio temporali da Nord a Sud: l'allarme è legato alla grandine grossa che toccherà diverse zone del nostre paese.