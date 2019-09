Mercato Juventus | nuovo colpo in attacco | adesso è ufficiale!

Mercato Juventus - scambio Bernardeschi-Rakitic : nuovo colpo di scena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “TMW” e come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, sarebbe saltato ufficialmente il potenziale scambio tra Barcellona e Juventus con Bernardeschi e Rakitic protagonisti. Improvvisa e forse definitiva frenata sulla trattativa. La Juventus avrebbe voluto anche un conguaglio economico e non un semplice scambio alla pari, conguaglio che il Barcellona […] More

CalcioMercato Juventus - scambio last minute con il Barcellona : le ultimissime : Calciomercato Juventus- Ultimo giorno di mercato da vivere con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come trapelato dalla stampa spagnola, Barcellona e Juventus starebbero lavorando sul potenziale scambio Rakitic-Bernardeschi. Trattativa leggermente arenata a causa di una contropartita economica chiesta dalla Juventus. Fumata bianca complicata nel corso delle prossime ore, ma la […] More

Mercato Juventus : Mustafi e Lovren tra le alternative a Boateng per la difesa (RUMORS) : Il calcioMercato della Juventus si concentra sulla difesa. Nelle ultime ore di trattative, oggi alle 22 il gong finale, Paratici potrebbe provare a mettere a segno un colpo per la retroguardia di Sarri. L’infortunio di Giorgio Chiellini, out per sei mesi, ha rimesso in moto la ricerca di un centrale. Tanti i nomi usciti, Boateng sembra il più vicino, Mustafi e Lovren sarebbero le alternative in Inghilterra, da non scartare anche il nome di ...

Mercato Juventus : per il Sunday Mirror Eriksen verso i bianconeri : Mercato Juventus: forte l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen. Il giocatore, il cui nome è stato accostato a diversi top club come Barcellona e Real Madrid, stando a quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, avrebbe intenzione di liberarsi a zero per vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Mercato […] More

CalcioMercato Juventus : Sportitalia svela le novità sul fronte Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Icardi. Il calciatore argentino dell’Inter, che ha fatto causa alla sua squadra pur di essere reintegrato, è sempre più ai margini. Stando a quanto riferisce l’entourage dell’attaccante, la volontà dell’argentino è quella di rimanere in nerazzurro. Secondo altri, invece, la verità è che Icardi stia attendendo una […] More

CalcioMercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

Mercato Juventus : nome a sorpresa dell’ultim’ora per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Dopo la vittoria sul Napoli, la dirigenza bianconera è tornata a concentrarsi sul calcioMercato. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative, ma c’è da sostituire lo sfortunato Chiellini. L’infortunio del capitano bianconero ha cambiato le carte in tavola della dirigenza, chiudendo così le porte alla possibile partenza di uno tra Demiral e […] More

CalcioMercato Juventus - individuato il sostituto di Chiellini : ad un passo Jerome Boateng : Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in panchina con il Magonza. Oggi Boateng non si è ...

CalcioMercato Juventus – Clamoroso dalla Germania : ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng! : Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e ...

CalcioMercato Juventus : possibile scambio Rakitic-Emre Can - tentazione Umtiti : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e al momento è bollente l'asse con il Barcellona. Il club bianconero, infatti, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe fortemente interessato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 in forza alla società catalana. Da alcune ore le parti starebbero lavorando per cercando di far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe le ...

Mercato Juventus : Paratici potrebbe proporre Mandzukic - Matuidi e cash per Icardi : A tenere banco in queste ultime ore di Mercato è la situazione di Mauro Icardi: l'argentino ha fatto causa all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha deciso di fare un passo molto deciso contro il club nerazzurro: ha chiesto un milione e mezzo di danni e il reintegro alle sessioni tattiche. Icardi chiede di svolgere tutti gli allenamenti al completo, dal momento che il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte, finora, lo avrebbe escluso dalla parte ...

Mercato Juventus - Mandzukic vicino all’addio : nuova offerta per il croato : Mercato Juventus – L’attaccante croato, che ad agosto ha rifiutato anche il Manchester United, per il momento resta alla Juventus. O almeno è quello che farà da qui alla fine del Mercato dei massimi campionati europei. Come riportato da ‘Tuttosport’, Mandzukic ad oggi vuole provare a giocarsi ancora le sue carte in quel di Torino, in attesa di […] More

CalcioMercato Juventus - cessione in vista? C’è il si del calciatore : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. Sul libro dei partenti, da tempo c’è il nome di Paulo Dybala, ma la verità è che il ragazzo non ha preso di buon grado la decisione della società di rinunciare a lui. Stando a quanto riportato dalle maggiori testate nazionali, l’argentino avrebbe […] More

Mercato Juventus - difensore top dalla Spagna per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Cambiano i piani bianconeri, la prima stagione di Sarri inizia malissimo. Ennesimo infortunio in carriera per il capitano della Vecchi Signora. L’infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà costretto ad operarsi e resterà fuori per 5-6 mesi, complica e non poco i piani della Juventus. Il club bianconero valuterà in queste ultime ore di Mercato […] More