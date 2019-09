Mercato italiano - Immatricolazioni in calo ad agosto | -3 | 1%

Mercato Juve - Mundo Deportivo : 'Il fisco italiano potrebbe favorire l'arrivo di Neymar' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di vendere sia Mario Mandzukic che Paulo Dybala. Sull'attaccante croato è molto forte l'interesse del Borussia Dortmund, mentre Paulo Dybala è seguito dal Paris Saint Germain, che sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro. A sostituire l'attaccante argentino alla Juventus potrebbe essere Neymar. Il campione ...

Damascelli (Il Giornale) : Inter e Napoli smentiscono l’alibi italiano del Mercato lungo : Mentre all’estero iniziano a giocare, in Italia imperversa il calciomercato. Si parla e basta. Ci sono solo rumors, voci, che ingannano “l’ignorante del tema”, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. E così i social si riempiono di sciocchezze. Il caso Guardiola docet. E’ rimasto dove si trovava, cioè al City. Così come Icardi è rimasto all’Inter, Dybala alla Juve come Higuain e Dzeko alla Roma. “I ...

CalcioMercato Genoa - delirio per l’arrivo di Schone : le prime parole sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”. Genoa, ...

CalcioMercato Genoa - delirio all’aeroporto per l’arrivo di Schone : le prime parole sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”. Genoa, ...

Mercato italiano - Immatricolazioni in calo anche a luglio : -0 - 1% : Il Mercato italiano dell'auto lancia segnali di debolezza anche a luglio seppur con una flessione decisamente contenuta. A luglio, secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le Immatricolazioni sono risultate pari a 152.800 unità, lo 0,1% in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso. Nei primi sette mesi del 2019 solo aprile si è rivelato positivo (+1,47%) e pertanto il consuntivo dei primi sette mesi dell'anno mostra un ...

OPPO porta sul Mercato italiano la sua prima linea di accessori ufficiali - già disponibili : OPPO lancia in Italia i suoi primi accessori originali, realizzati in collaborazione con CELLY e dedicati a tutte le serie di device disponibili da noi. L'articolo OPPO porta sul mercato italiano la sua prima linea di accessori ufficiali, già disponibili proviene da TuttoAndroid.

CalcioMercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Penny Market - 70 mln investimenti su Mercato italiano : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – Settanta milioni allocati per investimenti trasversali nel 2019 e 17 nuove aperture di punti vendita previste: sono questi i numeri che testimoniano la volontà di Penny Market Italia, rappresentante nel nostro paese dell’eccellenza di business del gruppo tedesco Rewe, di crescere e puntare sul mercato italiano. Un piano di crescita condiviso che arriva fino al 2021, ponderato e orientato al futuro, ...