Mauro Icardi al Psg | trovato finalmente l' accordo Ora tutto è pronto per l' arrivo a

Mauro Icardi al Psg - “trovato l’accordo con l’Inter : l’attaccante in prestito per un anno” : La telenovela è agli sgoccioli, come prevedibile, ora che il tempo stringe e restano poche alla chiusura del calciomercato. Le strade di Mauro Icardi e dell’Inter sono prossime ad allontanarsi, almeno temporanea. Secondo i media francesi, l’attaccante argentino giocherà nel Paris Saint Germain. La società francese e i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo per un prestito annuale che sbloccherebbe la situazione di impasse che ...

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Icardi - Wanda a Tiki Taka : “Un paio di squadre su Mauro - Napoli? La speranza…” : Icardi, Wanda a Tiki Taka: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ ex capitano nerazzurro a Tiki Taka Icardi, Wanda a Tiki Taka: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ attaccante argentino lascia uno spiraglio aperto al possibile colpo last minute. Lo fa attraverso i microfoni della trasmissione Mediaset Tiki Taka, ...

Inter - Conte non cambia idea su Mauro Icardi : “vi dico cosa succederà nel caso in cui restasse qui” : L’allenatore dell’Inter ha parlato della vittoria ottenuta contro il Cagliari, soffermandosi poi sul futuro di Mauro Icardi L’Inter e Antonio Conte non cambiano idea su Mauro Icardi, nemmeno nel caso in cui dovesse restare a Milano rifiutando anche l’ultima offerta del Paris Saint-Germain. Lapresse L’allenatore nerazzurro si è soffermato sul futuro dell’argentino anche dopo la vittoria sul Cagliari, ...

Mauro Icardi cessione : da Pirlo a Carlos - i giocatori venduti contro la loro volontà diventati campioni : La storia del calcio è piena di giocatori ceduti contro la loro volontà che poi hanno dimostrato alle società "traditrici" quanto si sbagliavano, e sono diventati campioni altrove. Con sommo disappunto, per non dire di peggio, di quegli "illuminati" dirigenti che se ne erano disfatti. Mauro Icardi,

Mauro Icardi ha chiesto il reintegro in squadra all’Inter e un risarcimento di 1 - 5 milioni di euro : Il calciatore argentino Mauro Icardi ha presentato istanza di reintegro in prima squadra alla dirigenza dell’Inter e un risarcimento di 1 milione e mezzo di euro, pari al 20 per cento del suo compenso annuale. Nel documento presentato dall’avvocato del

Mauro Icardi fa causa all'Inter e chiede un milione e mezzo di danni : La telenovela Icardi si arricchisce di una nuova, clamorosa puntata. Tramite i suoi legali, infatti, l'attaccante argentino Mauro Icardi ha chiesto il reintegro immediato in rosa e un risarcimento danni pari a 1,5 milioni di euro. Il tutto proprio quando sembrava che qualcosa si stesse sbloccando, con quella che sembrava un'apertura (comunque inattesa) da parte di Icardi a un trasferimento in prestito al Monaco. Non solo, perché ...

Mauro Icardi fa causa all’Inter : chiesti 1 - 5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti : Mauro Icardi ha deciso di fare causa all’Inter. L’attaccante nerazzurro, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, ha chiesto 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti. La notizia arriva in un momento in cui sembrava che la tensione di inizio mercato stesse piano piano tornando nella norma, con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che proprio nel pomeriggio si ...

Mauro Icardi - l'Atletico Madrid smentisce : l'unica trattativa che desiderano chiudere è quella con Rodrigo : l'Atletico Madrid smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa italiana circa un possibile arrivo di Mauro Icardi in prestito dall'Inter. Secondo quanto riferisce Marca, fonti vicine al club sottolineano che l'unica trattativa che desiderano chiudere in questi ultimi giorni di mercato è quella

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Presunto tradimento di Mauro Icardi a Wanda con una trans : la moglie smentisce a Tiki Taka : Mauro Icardi e Wanda Nara continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz e in queste ore, con la ripresa del campionato, la moglie del calciatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, facendo un po' di chiarezza su alcuni rumors che riguardano Icardi e che hanno fatto il giro del web e dei social nel corso degli ultimi mesi. Uno di questi riguardava il Presunto flirt di Icardi con una transessuale, la quale ...