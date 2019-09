Mare Jonio | ong Mediterranea | “C’è l’ok allo sbarco dei 31 migranti per motivi sanitari”

Pronto lo sbarco dei 31 migranti a bordo della Mare Jonio : "Motivi sanitari" : Disposto lo sbarco dalla Mare Jonio di Mediterranea tutti i restanti 31 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa dalle autorità per “motivi sanitari” dopo l’ispezione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero.Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto Mare. Ieri sono stati evacuati altri tre migranti, tra cui una persona in barella.L’ong ha ...

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

La nave Eleonore sotto sequestro a Pozzallo. I 35 a bordo della Mare Jonio sbarcheranno : La nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline, da 8 giorni con 101 migranti a bordo, è entrata al porto di Pozzallo, preceduta da un mezzo della Capitaneria di porto e seguita due vedette della Guardia di Finanza, che poco prima ne aveva preso il controllo, dopo aver notificato la violazione del divieto di ingresso in acque italiane. L'imbarcazione verrà ora sottoposta a sequestro amministrativo cautelare. La Ong ha già contattato un legale. È ...

Migranti : sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi - ‘motivi sanitari’ (2) : (AdnKronos) – Come apprende l’Adnkronos, dalla relazione compilata dai medici che hanno eseguito nei giorni scorsi una nuova ispezione, è emerso lo stato di salute precario dei 31 Migranti rimasti a bordo. Oltre ai cinque casi di scabbia, ci sono altri casi di depressione acuta. E da ieri alcuni Migranti hanno anche iniziato lo sciopero della fame. Da alcuni giorni non funziona neppure il dissalatore e le persone a bordo devono ...

Migranti - nave Eleonore a Pozzallo : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Mare Jonio - i 31 migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari” : I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Medietarranea Saving Humans sbarcheranno sulle coste Italiane dopo 5 giorni in Mare aperto a causa delle precarie condizioni sanitarie in cui si trovavano, tra casi di scabbia, sciopero della fame e panico per la tempesta in corso sulla Sicilia.Continua a leggere

La nave Eleonore sotto sequestro a Pozzallo. Ancora in 35 a bordo della Mare Jonio : La nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline è entrata al porto di Pozzallo, preceduta da un mezzo della Capitaneria di porto e seguita due vedette della Guardia di Finanza, che poco prima ne aveva preso il controllo, dopo aver notificato la violazione del divieto di ingresso in acque italiane. L'imbarcazione verrà ora sottoposta a sequestro amministrativo cautelare. La Ong ha già contattato un legale. Dopo un violento temporale, il ...

Migranti : Mediterranea - 'basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio - fateli scendere' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Basta. Per quanto tempo ancora si intende torturare questi esseri umani?". Lo denuncia Mediterranea Saving Humans. "A bordo della Mare Jonio ci sono 31 uomini e donne che sono sopravvissuti all’inferno libico, prima, e a un naufragio poi. Da cinque giorni la follia del

Nuovo sbarco migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

