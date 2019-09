Marcuzzi in costume travolta dalle polemiche | Basta foto sguaiate

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Luana Rosato Alessiaè finita nel mirino degli haters per colpa di unainda bagno: colpa della conduttrice quella di aver divaricato le gambe Impegnata in Sardegna con la seconda edizione di Temptation Island Vip, Alessiasi è divertita a postare uno scatto inda bagno non immaginando che le critiche avrebbero invaso il suo profilo Instagram. Un bikini a righe realizzato da una cara amica, il viso completamente struccato e la lentiggini in mostra: ma gli utenti della rete hanno notato ben altro nelladi Alessiae in brevissimo tempo si sono riversati sul suo profilo social ufficiale riempiendola di insulti e commenti dispregiativi. “Sei una bella donna...Che necessità hai di postare unacosì sguaiata?”, ha commentato un hater, rimproverando alla conduttrice Mediaset il fatto di essersi mostrata con le gambe troppo ...