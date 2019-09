Marco Bianchi | «La sera che ho detto a mia moglie “sono gay”»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) In mensa conIn mensa conIn mensa conIn mensa conIn mensa conIn mensa conNella vita di ognuno ci sono dei momenti di svolta che, per la loro importanza, restano scolpiti nella memoria. Virate fondamentali verso nuove rotte, aperture a una vita che sembrava impossibile. Quella di, cuoco salutista al timone di alcuni programmi tv e food mentor della Fondazione Veronesi, è cambiata lache ha rivelato allaVeruska di essere omosessuale. «Le hoche stavo bene con lei come amico», ha rivelato in un’intervista al Corriere della, «perché quello che va oltre, probabilmente, lo sentivo con un uomo». Lei lo ha abbracciato forte, nonostante il loro sogno di vita si stesse frantumando: «Dopo aver consultato alcuni esperti, abbiamo deciso di dirlo anche a nostra figlia. Le ho ...

Corriere : Lo chef Marco Bianchi: «Io gay l’ho detto a mia moglie e mia figlia» - Corriere : Marco Bianchi: «Sono gay, amo Luca. L’ho detto a mia moglie e alla nostra bambina» - alexarmuzzi : RT @Corriere: Marco Bianchi: «Sono gay, amo Luca. L’ho detto a mia moglie e alla nostra bambina» -