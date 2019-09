Mancini | “Zaniolo? Deve crescere E’ bene che impari”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il ct della Nazionale, in conferenza stampa, ha parlato dei prossimi appuntamenti dell’Italia nel cammino verso Euro 2020: Armenia e Finlandia. Tra i temi toccati, anche quello dell’esclusione di Zaniolo e Kean dalla lista dei convocati. A giugno i due giocatori erano stati puniti dal ct dell’Under 21, Di Biagio, per essere arrivati in ritardo ad una riunione tecnica.ha spiegato perché ha deciso di tenerli fuori anche lui: “Sicuramente mi faranno più comodo in avanti. A me non piace lasciare a casa per punire, però son giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo ma devono imparare che devono comportarsi per. Un professionistaessere sempre serio”. Su Zaniolo, nello specifico, il ct ha detto: “. Come gli ha detto Totti, non bastano cinque partite per essere un campione. Bisogna ...

angelomangiante : #Ufficiale 4-2-3-1 Pau Lopez Zappacosta Mancini Fazio Kolarov Cristante Pellegrini Under Zaniolo Flo… - Sport_Mediaset : #Italia, #Mancini punge #Zaniolo: 'Non bastano 5 partite per essere un campione'. > - DiMarzio : ??? 'Non bastano 5 partite per essere un campione' ???? #Nazionale, la conferenza stampa di #Mancini in vista delle p… -