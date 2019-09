Mafia : vedova agente Russo - ‘all’arrivo di Dalla Chiesa molti autisti cambiarono ufficio’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Mio marito era un poliziotto con un grande senso del dovere, era un ragazzo Dalla sensibilità enorme, era una persona buona e gentile”. Con queste parole Filomena Rizzo, vedova dell’agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ricorda il marito morto ad appena 32 anni. Quando è stato ucciso i due figli dell’agente di scorta erano ancora ...

Mafia : vedova agente Russo - ‘negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta ai boss’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta alla Mafia, mentre negli anni Novanta era stato fatto tantissimo. Basta pensare a tutti gli arresti eccellenti, di boss e gregari di Cosa nostra”. E’ la denuncia di Filomena Rizzo, vedova dell’agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie del prefetto Emanuela Setti Carraro. ...

Mafia : vedova agente Russo - ‘domani non andrò a commemorazione Dalla Chiesa’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Domani mattina non andrò alla commemorazione che si terrà per ricordare la strage di via Carini in cui vennero uccisi il generale Dalla Chiesa, la giovane moglie e mio marito. Io preferisco ricordare Mimmo con i miei cari, con le persone che lo hanno amato e che ci sono sempre tate vicine…”. Lo ha detto all’Adnkronos Filomena Rizzo, la vedova di Domenico Russo, l’agente di scorta ...

