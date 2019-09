M5S | se su Rousseau vince il no al Governo | Conte ne prenda atto

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

M5S - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Conte incontra i capigruppo M5S-Pd | Di Maio : nuovo governo dipende da Rousseau : Potrebbe essere il vertice decisivo per la nascita o il fallimento del nuovo governo giallorosso. Nascita che comunque - fa sapere Luigi Di Maio - dipenderà dall'esito del voto su Rousseau. A Palazzo Chigi sono arrivati i capogruppo dei due schieramenti

M5S - la scheda del voto su Rousseau : il dettaglio-bomba - qui può saltare tutto davvero : L'inciucio tra M5s e Pd scricchiola, eccome. Non solo per le ultime mosse di Luigi Di Maio, il quale continua ad alzare la posta e, soprattutto, lancia Alessandro Di Battista come ministro per le Politiche europee. Nome indigeribile per l'universo-mondo, quello di Dibba, figurarsi per i democrat. In

Piattaforma Rousseau - voto sul Governo Pd-M5S/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Conte alle 17 : 30 vede i capigruppo M5S-Pd | Di Maio : nuovo governo dipende da Rousseau : Giuseppe Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Lega per discutere del programma di governo. durante il vertice M5s a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio avrebbe detto che la nascita del nuovo governo dipenderà dall'esito del voto su Rousseau

Governo - alle 17 - 30 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Rousseau - la base M5S si spacca"Dubbi sul Pd". "Bisogna esserci" : Il possibile accordo tra M5s e Pd per formare una nuova maggioranza che sostenga un secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte continua a non scaldare gli entusiasmi della base a 5 Stelle. Domani gli iscritti alla piattaforma Rousseau - non se ne conosce il numero esatto, a febbraio scorso ad esempio al voto sulla vicenda Diciotti hanno partecipato in 52 mila - dalle 9 alle 18 saranno chiamati a rispondere alla domanda "Sei d'accordo ...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Spadafora (M5S) : “Voto su Rousseau? Confido che gli attivisti ci diano fiducia” : “Confido che gli attivisti ci diano fiducia anche questa volta“. È il commento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, intercettato dall’Ansa fuori da Palazzo Chigi in merito al voto previsto per domani sulla piattaforma Rousseau. Il quesito riguarda l’eventuale Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5s e Pd. L'articolo Governo, Spadafora (M5s): “Voto su Rousseau? Confido che gli ...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - vertice M5S con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...

GOVERNO CONTE-BIS - MANOVRA PD-M5S/ Di Maio "dipende tutto da voto Rousseau" : GOVERNO CONTE-BIS, ancora manovre PD-M5S: oggi vertice col Premier, Di Maio 'voto su Rousseau decisivo per l'esecutivo'. Renzi fissa i paletti ai dem

Governo - alle 17 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio