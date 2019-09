M5s | il senatore Di Nicola | “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Il senatore M5s che non si fida del Pd e vuole andare alle elezioni : Resta pervicacemente favorevole alle elezioni il senatore 5S Gianluigi Paragone. E se dovesse scegliere un partner di governo tornerebbe a cercare “uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l'economia reale, le famiglie, le piccole imprese”. E anche contro le banche e a fianco dei risparmiatori truffati dalle medesime dice in un'intervista al Corriere della ...

Io - senatore M5s - così ho raccontato ai miei figli la crisi di governo : Finalmente, dopo un anno intensissimo, ero in procinto di dedicarmi ai miei due piccoli figli. Gli avevo promesso che sarei stato con loro per ben 15 giorni consecutivi. Erano davvero felici! Negli ultimi mesi, mi hanno visto pochissimo, ogni volta che parto per Roma sono seguito alla porta dalle loro faccine tristi. Purtroppo, per colpa di un noto energumeno, il mio primo giorno di vacanza, si è trasformato un trauma e, invece di stare con i ...

Tav : ex senatore grillino Scibona - ‘M5s a casa - chiedano scusa’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Era il simbolo del Movimento no Tav sugli scranni del Parlamento. L’ex senatore grillino Marco Scibona -una legislatura intera con la cravatta ‘no Tav’ al collo- picchia duro i 5 Stelle dopo l’apertura di Giuseppe Conte sulla Torino-Lione, e la richiesta del Movimento di passare dal voto parlamentare. “No, non parlo – dice all’Adnkronos – sono troppo ...