L' ultima telefonata di Lady D a William e Harry

Romania - «Mi hanno rapito - non riattacchi» - «Siamo occupati» : l’ultima telefonata di Alexandra al 112 prima di essere uccisa : «Sono stata violentata, per favore venite presto, non so dove sono». «Che significa? Come credi che riusciamo a trovarti?» risponde il centralino del 112 ad Alexandra Macesanu, la 15enne segregata e violentata in Romania da un meccanico 65enne che le aveva dato un passaggio in auto, trovata morta lo scorso 24 luglio. L’audio pubblicato sul canale Youtube “Cristian Tudor Popescu tv” registra l’utlima telefonata di ...