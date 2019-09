Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019)è rimasto in silenzio ieri a Cagliari mentre dagli spalti piovevano insulti e buudi lui ed ha preferito attendere oggi per lanciare un appello sul suo profiloile queste manifestazioni “Molti giocatori nell’ultimo mese hanno subito insulti razzisti. È successo anche a me ieri. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. I social media (, Facebook, Twitter) devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vede almeno un commento razzista sotto un post di una persona di colore… Se ne parla da anni, ma non si è ancora fatto nulla. Signore e signori, è il 2019, invece di andare avanti stiamo andando indietro ...

Patty_Scermino : RT @napolista: #Lukaku su #Instagram contro il #razzismo L’attaccante dell’#Inter vittima ieri dei cori razzisti dei tifosi del Cagliari “… - _SiGonfiaLaRete : #Razzismo, lo sfogo di #Lukaku su Instagram e l'appello ai colleghi: “Dobbiamo essere uniti e prendere una posizion… - napolista : #Lukaku su #Instagram contro il #razzismo L’attaccante dell’#Inter vittima ieri dei cori razzisti dei tifosi del C… -