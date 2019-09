Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Unquantomeno bizzarro. Martedì gli iscritti M5S alla piattaforma di voto onlinesaranno chiamati a decidere sulla alleanza di Governo con il Partito Democratico per dar vita al Conte II. Il quesito, com’è noto, a differenza di altre volte è posto in modo piuttosto netto e chiaro: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Tuttavia, come ha verificato Repubblica, questa volta a destare sorpresa non è tanto la formula usata per porre la domanda, quanto l’. Mentre a differenza di altri casi il “sì” precedeva il “no”, come verrebbe più naturale, questa volta è il “no” a precedere il ...

HuffPostItalia : L'ordine 'anomalo' delle risposte: nella votazione su Rousseau il 'No' viene prima del 'Sì' - Carlo213Ge : Il giornalismo. 'L'ordine anomalo' perché c'è 'no' prima di 'si'. - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: L'ordine 'anomalo' delle risposte: nella votazione su Rousseau il 'No' viene prima del 'Sì' -