L' ong tedesca forza il divieto e entra in acque territoriali italiane

Salvini blocca la ong tedesca : divieto di ingresso per Eleonore : Aurora Vigne Il ministro dell'Interno ha firmato il divieto di ingresso , transito e sosta nelle acque italiane per la nave battente bandiera tedesca . Sul provvedimento anche lo stop di Trenta Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha firmato il divieto di ingresso , transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore , battente bandiera tedesca . Come riferiscono fonti del Viminale, dopo il leader leghista anche il ministro ...

Un’altra ong battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa : “Non temiamo Salvini” : Sembra non fermarsi l’arrivo di ONG, dopo l’arrivo verso le ore 16 di Alex Mediterranea è pronta a forzare il blocco italiano la ONG tedesca Sea Eye battezzata con il nome Alan Kurdi Intanto, con 65 persone soccorse a bordo, anche la ong tedesca Sea Eye ha annunciato in un tweet che la nave Alan … Continue reading Un’altra ONG battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa: “Non temiamo Salvini” at ...