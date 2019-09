Lo sciopero di Ryanair a settembre | le cose da sapere

sciopero Ryanair dal 2 al 4 settembre - le cose da sapere : Lo hanno indetto i sindacati spagnoli e quello britannico, ma la compagnia non ha diramato una lista di voli cancellati: le informazioni utili

Ryanair - sciopero 22 e 23 agosto : le novità della protesta - voli a rischio in tutta Europa : Disagi in tutta Europa per lo sciopero Ryanair in programma per 48 ore dal 22 al 23 agosto 2019. Anche se l'Alta Corte di Dublino ha bloccato la protesta in Irlanda, si allarga dalla Gran Bretagna al Portogallo l'ondata di agitazioni. Ma la compagnia rassicura: "Ci saranno solo lievi ritardi o cambi di volo".Continua a leggere

sciopero Ryanair 22-23 agosto 2019 : orari - voli cancellati e fasce garantite : Sciopero Ryanair 22-23 agosto 2019: orari, voli cancellati e fasce garantite L’ultimo periodo vacanziero, tra fine agosto e inizio settembre, potrebbe essere compromesso dallo Sciopero Ryanair, in programma per le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 agosto e tra lunedì 2 e mercoledì 4 settembre 2019. Lo Sciopero è stato proclamato dal sindacato British Airline Pilots Association, che coinvolgerà quindi i voli della Gran Bretagna (lo stop sarà ...

Ryanair - doppio sciopero estivo : il 22 e il 23 agosto e dal 2 al 4 settembre : Brutte notizie per chi è in possesso di un biglietto aereo con la compagnia Ryanair: nelle prossime settimane sono previsti alcuni disagi a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato autonomo dei piloti britannici Balpa (British Airline Pilots Association). Il doppio sciopero è previsto per i prossimi 22 e 23 agosto e il 2 e 4 settembre, avrà la durata di 48 ore e riguarderà i piloti con base in Gran Bretagna, ma occorre fare attenzione in ...

Ryanair - sciopero estivo : il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre : Ryanair, sciopero estivo: il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre Cinque giorni di protesta: 48 ore dal 22 al 23 agosto e 60 tra il 2 e il 4 settembre. L'agitazione dei piloti basati in Gran Bretagna contro il trattamento economico e per il comportamento antisindacale attribuito all'azienda irlandese. Previsti disagi anche in ...