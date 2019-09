Lo sbarco dei 31 migranti della Mare Jonio a Lampedusa

Mare Jonio - via libera allo sbarco dei 31 migranti per motivi sanitari : Si chiude oggi l'odissea dei 31 migranti rimasti per giorni a bordo della nave Mare Jonio alle porte di Lampedusa. Dopo l'evacuazione urgente di tre persone nelle ultime ore per motivi di salute e i ripetuti appelli al governo di Giuseppe Conte, a sbloccare la situazione sono state le due relazioni degli ispettori sanitari inviati dal Ministero.La situazione a bordo era grave proprio come veniva descritto da giorni dell'equipaggio della nave ...

Open Arms in porto a Lampedusa su ordine della Procura : festa dei migranti allo sbarco : La nave Open Arms è entrata in porto a Lampedusa nella notte. Ci ha pensato la magistratura a sbloccare il caso Open Arms. Dopo 19 giorni vissuti in condizioni disastrose sul ponte della nave...

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...

La Procura ha disposto il sequestro della Open Arms e lo sbarco dei migranti : La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo. È quanto ha annunciato, in diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia", perché la "Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per abuso di ufficio contro ignoti". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha effettivamente disposto il sequestro ...

Il paradosso di Open Arms : non c'è alcun atto che vieta lo sbarco dei migranti : “Chi ha disposto il divieto allo sbarco dei migranti? Con quale atto? Sulla base di quale legge?”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione, delinea per la ong Open Arms uno scenario molto simile a quello della Diciotti di un anno fa. Anche in

Quali sono i problemi dietro lo sbarco dei migranti di Open Arms in Spagna : Foto di OLMO CALVO/AFP/Getty Images “Non possiamo allontanarci dalla costa in condizioni di sicurezza con le persone a bordo. Dobbiamo sbarcare ora”. Con queste parole l’organizzazione non governativa Open Arms ha chiuso definitivamente le porte alla possibilità di riprendere il mare alla volta di Algeciras, la destinazione che il governo spagnolo aveva offerto come punto d’approdo finale dell’operazione di salvataggio che da ...

Open Arms - Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori : Matteo Salvini fa retromarcia neanche dieci minuti dopo la diffusione della nota in cui fonti della Lega confermavano il no allo sbarco di alcuni migrante dalla Open Arms, indipendentemente dalla loro età reale o presunta. Poi, a sorpresa, cambia idea e annuncia di acconsentire suo malgrado alla richiesta di Giuseppe Conte con una dichiarazione che punta direttamente il dito contro il Presidente del Consiglio:Prendo atto che disponi che ...