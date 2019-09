Lo chef Marco Bianchi | Una sera | mentre la bimba dormiva | ho detto a mia moglie

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Unala nostra, hoa miaVeruska ‘sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo’”. A confessarlo al Corriere della, volto noto della tv e food mentor della Fondazione Veronesi.“Ho avuto la forza di fare coming out solo dopo aver raggiunto altre certezze. Veruska mi è stata vicino ... Mi mancava qualcosa: gli apprezzamenti femminili non mi gratificavano, poi la paternità mi ha dato lo spunto finale di riflessione”.Il Luca di cuiparla è Luca Guidara, influencer e “coach dell’ordine”. Quando gli domandano quale sia stata la reazione di sua figlia alla presenza di un nuovo compagno accanto ...

